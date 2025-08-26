Szukaj
Harry Styles przyłapany z piękną aktorką w Rzymie. Czy to nowa para w show-biznesie?

Spacer ulicami Wiecznego Miasta

2025.08.26

opublikował:

Harry Styles przyłapany z piękną aktorką w Rzymie. Czy to nowa para w show-biznesie?

fot. Lillie Eiger

Harry Styles i Zoë Kravitz wywołali prawdziwą burzę w sieci. Para została sfotografowana podczas wspólnego spaceru po ulicach Rzymu. Trzymali się pod ręce, uśmiechali i wyglądali, jakby świetnie się razem bawili.

Harry postawił na jeansowy total look – kurtkę, spodnie i okulary przeciwsłoneczne, natomiast Zoë olśniewała w białej, prostej sukience, czarnej czapce z daszkiem i balerinach. Stylowy duet błyskawicznie przykuł uwagę paparazzi.

Fani analizują każdy szczegół

W sieci natychmiast pojawiły się plotki o nowym romansie. Internauci zauważyli, że Harry obserwuje Zoë na Instagramie, choć ona nie odwzajemnia tego „followa”. Czy to znak, że ich znajomość dopiero się rozwija?

Co z innymi plotkami o Zoë Kravitz?

Aktorka w ostatnich tygodniach promuje swój film „Caught Stealing” z Austinem Butlerem. Część fanów podejrzewała, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń, ale źródła bliskie gwiazdom zdementowały te spekulacje.

Harry Styles znów zakochany?

Styles od dłuższego czasu unikał medialnych romansów. W maju 2024 roku rozstał się z aktorką Taylor Russell, a wcześniej przez dwa lata był w głośnym związku z Olivią Wilde. Teraz fani zastanawiają się, czy wspólny spacer z Zoë to początek nowego etapu w jego życiu uczuciowym.

@beatrizalyrio Ainda processando a emoção de hoje 😭🤌🏽 #harrystylesvids #harrystyles #rome #roma #zoekravitz ♬ Daylight – Harry Styles

 

 

