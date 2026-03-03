Halsey pominięta w rocznicowym poście Tumblr. „To jest wasze podziękowanie?”

Halsey, która od ponad dekady aktywnie korzysta z Tumblr, poczuła się pominięta podczas 19. rocznicy platformy. Tumblr opublikował wideo z okazji urodzin, prezentujące wspomnienia z ostatnich lat i cameo artystów takich jak The Weeknd, A$AP Rocky, Lana Del Rey czy One Direction. Jednak Halsey nie znalazła się w materiale.

“I keep your lights on for years and this is the thanks I get”- skomentowała artystka, co natychmiast podbiło media społecznościowe i zebrało ponad 300 tysięcy polubień na X.

I keep your lights on for years and this is the thanks I get? https://t.co/eqy18lyavP — halsey 🌸 (@halsey) March 1, 2026

Fani wspierają Halsey

Reakcje fanów nie kazały na siebie długo czekać. Wpisy w obronie artystki pojawiały się w mediach społecznościowych:

„Próbują cię wymazać, królowa”

„A w dodatku w 10. rocznicę Badlands, to naprawdę brak szacunku”

Internauci przypominali również o niedawno zakończonej trasie koncertowej Halsey z okazji 10-lecia debiutanckiego albumu Badlands z 2015 roku.

Tumblr przeprasza Halsey

Po fali komentarzy, Tumblr wydał oficjalne oświadczenie w poniedziałek 2 marca, przepraszając Halsey za pominięcie: