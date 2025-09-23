Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera

Justin Bieber i Hailey Bieber – rodzina w centrum uwagi
Justin Bieber od lat znajduje się w świetle reflektorów. Jego życie prywatne nieustannie interesuje fanów i media na całym świecie. Od kilku lat jest szczęśliwym mężem Hailey Bieber, z którą w 2023 roku doczekał się pierwszego dziecka – syna.
Nowe zdjęcia Justina i Hailey wywołały spekulacje
Kilka dni temu piosenkarz opublikował na Instagramie serię rodzinnych fotografii. Na ujęciach widać Justina, Hailey oraz ich synka. To wystarczyło, by wśród internautów rozgorzały plotki, że Hailey Bieber może być w drugiej ciąży.
Wcześniej w mediach pojawiały się nawet zdjęcia, na których Justin obejmował kobiecy brzuszek – choć wiele osób sugerowało, że to archiwalne fotografie.
Fani przekonani: „Drugie dziecko Bieberów jest w drodze”
Pod zdjęciami pojawiła się lawina komentarzy od fanów z całego świata. Wielu z nich uważa, że Hailey spodziewa się drugiego dziecka.
„Ona znowu jest w ciąży”, „Jack, myślę, że niedługo przestaniesz być jedynakiem”, „Czy nadchodzi kolejny Bieber?” – to tylko część komentarzy, jakie można przeczytać pod postem Justina.
Internauci przekonują, że sylwetka modelki zdradza, iż rodzina Bieberów wkrótce się powiększy.
Kryzys zażegnany?
Co ciekawe, jeszcze niedawno w mediach spekulowano o kryzysie w małżeństwie Justina i Hailey. Para jednak skutecznie uciszyła plotki, pojawiając się razem na meczu koszykówki oraz publikując romantyczne zdjęcia.
Teraz pytanie brzmi: czy młodzi rodzice rzeczywiście planują powiększenie rodziny?
