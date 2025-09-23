Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera

Justin Bieber i Hailey Bieber – rodzina w centrum uwagi

Justin Bieber od lat znajduje się w świetle reflektorów. Jego życie prywatne nieustannie interesuje fanów i media na całym świecie. Od kilku lat jest szczęśliwym mężem Hailey Bieber, z którą w 2023 roku doczekał się pierwszego dziecka – syna.

Nowe zdjęcia Justina i Hailey wywołały spekulacje

Kilka dni temu piosenkarz opublikował na Instagramie serię rodzinnych fotografii. Na ujęciach widać Justina, Hailey oraz ich synka. To wystarczyło, by wśród internautów rozgorzały plotki, że Hailey Bieber może być w drugiej ciąży.

Wcześniej w mediach pojawiały się nawet zdjęcia, na których Justin obejmował kobiecy brzuszek – choć wiele osób sugerowało, że to archiwalne fotografie.