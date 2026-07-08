Hailey Bieber świętuje 8. rocznicę zaręczyn z Justinem Bieberem. Pokazała romantyczne zdjęcie

Hailey Bieber uczciła ósmą rocznicę zaręczyn z Justinem Bieberem. Z tej okazji modelka zamieściła na Instagramie romantyczne czarno-białe zdjęcie, na którym obejmuje i całuje swojego męża.

Fotografię opatrzyła krótkim podpisem „8 lat” oraz emotikonami pierścionków, nawiązującymi do jednego z najważniejszych momentów w ich związku.

Historia miłości Hailey i Justina Bieberów

Justin Bieber oświadczył się Hailey Baldwin w lipcu 2018 roku, zaledwie kilka tygodni po tym, jak para ponownie się zeszła. Wcześniej ich relacja przechodziła przez liczne kryzysy, a po rozstaniu w 2016 roku oboje układali sobie życie osobno.

W połowie 2018 roku postanowili jednak dać swojej miłości kolejną szansę, która szybko zakończyła się zaręczynami.

Dwa śluby i wspólne życie

We wrześniu 2018 roku Justin i Hailey zawarli związek małżeński podczas kameralnej ceremonii cywilnej w Nowym Jorku.

Rok później zorganizowali uroczysty ślub w Karolinie Południowej, na który zaprosili rodzinę oraz najbliższych przyjaciół.

Od tego czasu para należy do grona najbardziej rozpoznawalnych małżeństw światowego show-biznesu.

Hailey i Justin Bieber zostali rodzicami

W sierpniu 2024 roku Hailey i Justin Bieber powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Ich syn otrzymał imiona Jack Blues.

Od narodzin dziecka para rzadko dzieli się szczegółami życia rodzinnego, jednak od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem fanów.

Romantyczna fotografia opublikowana z okazji rocznicy zaręczyn szybko zdobyła tysiące reakcji i stała się kolejnym dowodem na to, że mimo upływu lat Hailey i Justin Bieber nadal chętnie celebrują najważniejsze chwile swojego związku.