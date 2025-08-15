Szukaj
CGM

Gubernator Meksyku broni decyzji o zaproszeniu Marilyn Mansona na targi stanowe. „To obrona wolności słowa”

Kontrowersyjny, darmowy koncert w San Luis Potosí

2025.08.15

opublikował:

Gubernator Meksyku broni decyzji o zaproszeniu Marilyn Mansona na targi stanowe. „To obrona wolności słowa”

10 sierpnia 2025 roku Marilyn Manson zagrał darmowy koncert w meksykańskim stanie San Luis Potosí, gromadząc ponad 205 tysięcy widzów. Występ odbył się w ramach targów stanowych, ale wywołał burzę po tym, jak lokalne grupy religijne uznały obecność artysty za „nieodpowiednią”.

Zarzuty wobec Marilyn Mansona

W ostatnich latach Manson mierzył się z licznymi oskarżeniami o gwałt i przemoc domową ze strony czterech kobiet. Muzyk konsekwentnie nazywał te twierdzenia „fałszywymi”.

Na początku 2025 roku prokuratura umorzyła sprawę, powołując się na przedawnienie oraz brak możliwości „udowodnienia zarzutów napaści seksualnej ponad wszelką wątpliwość”.

Oświadczenie gubernatora Gallardo Cardony

Gubernator Ricardo Gallardo Cardona bronił decyzji o zaproszeniu Mansona, określając ją jako działanie w „obronie wolności słowa” oraz sposób na przełamanie „zaległości kulturowych” i konserwatywnego myślenia w regionie.

– „Zawsze będą głosy sprzeciwu, a Marilyn Manson mierzył się z nimi nie tylko w Meksyku, ale też w innych częściach świata. To nie jest kwestia religii, lecz sprawiedliwości kulturowej, budowania jedności poprzez muzykę” – powiedział Gallardo Cardona w rozmowie z Billboard Español.

Protesty i radykalne gesty

Koncert podzielił mieszkańców miasta. Przed Metropolitalną Katedrą San Luis Potosí znaleziono odciętą głowę krowy – symboliczny protest wobec występu artysty.

Konserwatywna grupa zebrała też około 6 tysięcy podpisów przeciwko koncertowi. San Luis Potosí ma długą historię blokowania koncertów hard rockowych – w 1989 roku odwołano występ Black Sabbath, oskarżając zespół o promowanie satanizmu i „antywartości”.

Międzynarodowa fala sprzeciwu

Choć koncert w San Luis Potosí doszedł do skutku, inne występy Mansona zostały odwołane. Październikowy koncert w Brighton w Wielkiej Brytanii został skasowany po interwencji kilku posłów. Millie Earl, przewodnicząca rady Bournemouth, Christchurch i Poole, zablokowała również planowany występ na Halloween w Dorset, argumentując, że decyzja ta ma „wzmocnić przekaz, iż przemoc wobec kobiet i dziewcząt nie jest akceptowana w naszej społeczności”.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes dissuje TDF-a: „Śmiałeś się z chorego Pjusa, zj**ie”
NEWS

Ten Typ Mes dissuje TDF-a: „Śmiałeś się z chorego Pjusa, zj**ie”

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa
NEWS

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu
NEWS

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Producent Firmy masakruje Bedoesa i jego ekipę. „Niesłowne, niepoważne chłopaczki robiące frajerską akcję”
NEWS

Producent Firmy masakruje Bedoesa i jego ekipę. „Niesłowne, niepoważne chłopaczki robiące frajerską akcję”

bambi jest „własnością Okiego”?
NEWS

bambi jest „własnością Okiego”?

Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sceny cię tu serdecznie pi***oli”?
NEWS

Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sceny cię tu serdecznie pi***oli”?

Bosski o ruchach Bedoesa i 2115: „Tylko gnida mogła zrobić coś takiego”
NEWS

Bosski o ruchach Bedoesa i 2115: „Tylko gnida mogła zrobić coś takiego”

Polecane

CGM
Tede wyśmiewa diss Mesa. „To jakiś trolling?”

Tede wyśmiewa diss Mesa. „To jakiś trolling?”

Raper zdradza czy odpowie na numer Mesa

4 minuty temu

CGM
Feel i Julia Żugaj w nowym hicie. Posłuchaj poruszajacej ballady „Sam na sam”

Feel i Julia Żugaj w nowym hicie. Posłuchaj poruszajacej ballady „Sam ...

Feel i Julia Żugaj zaskakują emocjonalnym duetem.

40 minut temu

CGM
MODELKI i Smolasty prezentują wspólny singiel „A CAPPELLA”

MODELKI i Smolasty prezentują wspólny singiel „A CAPPELLA”

Letni hymn młodości i miłości

57 minut temu

CGM
Diddy wygrywa kolejną sprawę sądową. Pozew Sary Rivers oddalony

Diddy wygrywa kolejną sprawę sądową. Pozew Sary Rivers oddalony

Sean „Diddy” Combs odnosi kolejne zwycięstwo w batalii prawnej

1 godzinę temu

CGM
Powstaje film biograficzny o Sinéad O’Connor

Powstaje film biograficzny o Sinéad O’Connor

Finansowanie produkcji zapewnia BBC Film

1 godzinę temu

CGM
Mężczyzna aresztowany za kradzież kwiatów z miejsca pamięci Ozzy’ego Osbourne’a

Mężczyzna aresztowany za kradzież kwiatów z miejsca pamięci Ozzy’ego O ...

Mężczyzna stanie przed sądem 3 września

1 godzinę temu