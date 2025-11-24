Gruby Mielzky prezentuje singiel „Gdzie nas to zaprowadzi?” z nadchodzącego albumu „To się więcej nie powtórzy”

Gruby Mielzky powraca z nowym, retrospektywnym singlem „Gdzie nas to zaprowadzi?”. Utwór stanowi ostatni przedpremierowy kawałek z długo wyczekiwanego albumu „To się więcej nie powtórzy”, który ukaże się 28 listopada 2025 nakładem 2020 Label.
„Gdzie nas to zaprowadzi?” – nostalgiczny powrót do przeszłości
Singiel opowiada o pełnej przygód i niespodzianek biografii artysty. Choć nie brakuje w nim refleksji i pogodnej nostalgii, jest to przede wszystkim zapis spełnionych marzeń, często okupionych wyrzeczeniami i zwątpieniem. Te emocje w „Gdzie nas to zaprowadzi?” zostały pięknie uchwycone w wideoklipie nakręconym przez Szerszenia.
Album „To się więcej nie powtórzy” – 14 premierowych utworów
Nowa solówka Mielzky’ego zawiera 14 premierowych utworów, wyprodukowanych przez The Returners, z udziałem ośmiorga gości w różnorodnych stylistykach muzycznych. Tracklista prezentuje się następująco:
-
Tort
-
Kortyzol
-
Zgubiłem się na Elektryków
-
Zakaz wjazdu feat. vkie
-
Brud i krew feat. Otsochodzi
-
Ruch
-
Nie dowiem się feat. Margaret
-
Baśka
-
Timberlandy feat. Shellerini
-
To się więcej nie powtórzy
-
Aparat feat. Malik Montana
-
Prosty człowiek
-
Klasa czy obciach? feat. Dwa Sławy, Pers
-
Gdzie nas to zaprowadzi?
Album będzie dostępny w preorderze oraz w wersji fizycznej na stronie www.zarazwracam.com
Trasa koncertowa „Tour Się Więcej Nie Powtórzy”
Już w grudniu 2025 roku, Gruby Mielzky i The Returners wystąpią podczas krótkiej trasy koncertowej prezentując cały premierowy materiał z albumu „To się więcej nie powtórzy”.