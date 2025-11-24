Gruby Mielzky prezentuje singiel „Gdzie nas to zaprowadzi?” z nadchodzącego albumu „To się więcej nie powtórzy”

Gruby Mielzky powraca z nowym, retrospektywnym singlem „Gdzie nas to zaprowadzi?”. Utwór stanowi ostatni przedpremierowy kawałek z długo wyczekiwanego albumu „To się więcej nie powtórzy”, który ukaże się 28 listopada 2025 nakładem 2020 Label.

„Gdzie nas to zaprowadzi?” – nostalgiczny powrót do przeszłości

Singiel opowiada o pełnej przygód i niespodzianek biografii artysty. Choć nie brakuje w nim refleksji i pogodnej nostalgii, jest to przede wszystkim zapis spełnionych marzeń, często okupionych wyrzeczeniami i zwątpieniem. Te emocje w „Gdzie nas to zaprowadzi?” zostały pięknie uchwycone w wideoklipie nakręconym przez Szerszenia.

Album „To się więcej nie powtórzy” – 14 premierowych utworów

Nowa solówka Mielzky’ego zawiera 14 premierowych utworów, wyprodukowanych przez The Returners, z udziałem ośmiorga gości w różnorodnych stylistykach muzycznych. Tracklista prezentuje się następująco:

Tort Kortyzol Zgubiłem się na Elektryków Zakaz wjazdu feat. vkie Brud i krew feat. Otsochodzi Ruch Nie dowiem się feat. Margaret Baśka Timberlandy feat. Shellerini To się więcej nie powtórzy Aparat feat. Malik Montana Prosty człowiek Klasa czy obciach? feat. Dwa Sławy, Pers Gdzie nas to zaprowadzi?

Album będzie dostępny w preorderze oraz w wersji fizycznej na stronie www.zarazwracam.com

Trasa koncertowa „Tour Się Więcej Nie Powtórzy”

Już w grudniu 2025 roku, Gruby Mielzky i The Returners wystąpią podczas krótkiej trasy koncertowej prezentując cały premierowy materiał z albumu „To się więcej nie powtórzy”.