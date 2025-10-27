Gruby Mielzky o tym, co naprawdę ważne – nowy singiel „Baśka” już dostępny

Gruby Mielzky powraca z drugim singlem zapowiadającym jego najnowszy album „To się więcej nie powtórzy”. Utwór „Baśka” to poruszająca, liryczna podróż do przeszłości i hołd złożony mamie artysty. W przeciwieństwie do tytułowego numeru, który przenosił słuchaczy w stylowy klimat Nowego Jorku, nowy singiel skupia się na emocjach, wspomnieniach i tym, co naprawdę w życiu się liczy.

Mielzky przypomina, co w życiu jest najważniejsze

W czasach, gdy codzienność pędzi w zawrotnym tempie, Mielzky zatrzymuje się na chwilę, by przypomnieć o tym, co najistotniejsze – o bliskości, rodzinie i wdzięczności. „Baśka” to nie tylko osobisty utwór o relacji z matką, ale też uniwersalne przesłanie o wartościach, które kształtują każdego człowieka. To refleksja nad tym, że nasze życie to nie tylko wynik własnych decyzji, ale też efekt troski i poświęcenia osób, które były z nami od początku.

Premiera albumu „To się więcej nie powtórzy”

Nowy materiał Grubego Mielzky’ego ukaże się 28 listopada 2025 roku nakładem 2020 Label. Preorder albumu oraz fizyczne wydanie EP-ki „Zaraz Wracam” są już dostępne na stronie zarazwracam.com

W ofercie znajdują się atrakcyjne pakiety, w tym limitowany BOX za 99 zł, zawierający:

CD „To się więcej nie powtórzy”

CD „Zaraz Wracam” EP

album na zdjęcia

7″ winyl z ekskluzywnym materiałem audio

wlepki

Dodatkowo w sprzedaży pojawiła się bluza (hoodie) dedykowana nowej płycie.

Trasa koncertowa „Tour się więcej nie powtórzy”

Gruby Mielzky wraz z The Returners rusza w grudniu w trasę koncertową promującą nowy materiał.

Daty i miejsca koncertów:

05.12 – Warszawa, Hydrozagadka

06.12 – Poznań, Schron

12.12 – Wrocław, Nietota

13.12 – Kraków, Alchemia

19.12 – Gdańsk, Drizzly Grizzly

Nie przegap okazji, by usłyszeć na żywo materiał z najnowszej płyty – to będzie wyjątkowe muzyczne wydarzenie, które, jak mówi sam Mielzky, „więcej się nie powtórzy”.