Grammy Awards 2027 z nowymi kategoriami i zmianami w regulaminie. Rewolucja dla artystów i fanów muzyki

Organizatorzy nagród Grammy ogłosili szereg istotnych zmian, które wejdą w życie podczas 69. ceremonii rozdania nagród w 2027 roku. Wśród nowości znalazło się aż pięć nowych kategorii, a także modyfikacje zasad dotyczących najważniejszych wyróżnień, takich jak Best New Artist czy Album of the Year.

Decyzje zostały podjęte przez członków Recording Academy i mają odzwierciedlać dynamiczne zmiany zachodzące na współczesnym rynku muzycznym.

Pięć nowych kategorii na Grammy 2027

Największą zmianą jest wprowadzenie pięciu zupełnie nowych kategorii, które mają lepiej reprezentować różnorodność gatunków muzycznych i kultur obecnych w globalnym przemyśle muzycznym.

Nowe kategorie Grammy 2027 to:

Best Asian Pop Music Performance

Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance

Best Traditional Pop Vocal Performance

Best Traditional Folk Album

Best Latin Song

Szczególne zainteresowanie wzbudza kategoria Best Asian Pop Music Performance, która ma nagradzać najwybitniejsze osiągnięcia w muzyce pop pochodzącej z rynków azjatyckich. Utwory zgłaszane do tej kategorii będą musiały zawierać znaczący udział co najmniej jednego języka azjatyckiego.

Grammy otwierają się na azjatycki pop

Wprowadzenie kategorii poświęconej azjatyckiej muzyce pop jest odpowiedzią na rosnącą popularność gatunków takich jak K-pop, J-pop czy C-pop. W ostatnich latach artyści z Azji zdobywają ogromne rzesze fanów na całym świecie i regularnie osiągają rekordowe wyniki sprzedaży oraz streamingu.

Nowa kategoria ma pozwolić na jeszcze lepsze docenienie twórców, którzy kształtują globalny krajobraz muzyczny.

Nowa nagroda dla twórców muzyki latynoskiej

Kolejną nowością jest Best Latin Song. Kategoria będzie przeznaczona dla nowych utworów, w których minimum 51 procent tekstu zostało napisane w języku hiszpańskim.

To kolejny krok w kierunku docenienia ogromnego wpływu muzyki latynoskiej na światowy rynek muzyczny. Artyści reprezentujący ten nurt od lat dominują w serwisach streamingowych i biją rekordy popularności na całym świecie.

Zmiany w kategoriach R&B i folk

Wprowadzenie nowych nagród wymusiło również modyfikację istniejących kategorii.

Dotychczasowa kategoria Best R&B Performance została przemianowana na Best R&B Solo Performance, aby wyraźnie oddzielić występy solowe od współprac pomiędzy artystami.

Zmiany objęły także muzykę folkową. Dotychczasowa nagroda Best Folk Album będzie od teraz funkcjonować jako Best Contemporary Folk Album, natomiast nowa kategoria Best Traditional Folk Album skupi się na bardziej klasycznych i tradycyjnych wydawnictwach.

Ważne zmiany w zasadach Best New Artist

Recording Academy zdecydowała się również na korektę regulaminu jednej z najbardziej prestiżowych kategorii – Best New Artist.

Od 2027 roku maksymalna liczba zgłoszeń artysty do tej kategorii zostanie zwiększona z trzech do czterech. Zmiana ma umożliwić większej liczbie wykonawców ubieganie się o statuetkę w momencie, gdy ich kariera zaczyna nabierać rozpędu.

Łatwiejsza kwalifikacja albumów do Grammy

Istotna zmiana dotyczy również kwalifikowania albumów do najważniejszych kategorii.

Próg nowych nagrań wymaganych na zgłaszanym albumie został obniżony z 75 do 66 procent. Według Recording Academy ma to ograniczyć sytuacje, w których popularne i powszechnie uznawane za nowe wydawnictwa albumy nie mogły być brane pod uwagę ze względów formalnych.

Nowe zasady dla wydań cyfrowych

Kolejne zmiany dotyczą wydawnictw dostępnych wyłącznie w internecie.

Od przyszłego roku cyfrowe publikacje będą mogły ubiegać się o nagrody w kategoriach Best Album Notes oraz Best Historical Album, pod warunkiem że materiały dodatkowe oraz notatki albumowe stanowią część komercyjnego wydania cyfrowego.

To odpowiedź na coraz większe znaczenie rynku cyfrowego i zmieniające się sposoby konsumpcji muzyki.

Songwriterzy i kompozytorzy otrzymają większe uznanie

Recording Academy postanowiła także mocniej docenić osoby stojące za sukcesami albumów. Autorzy tekstów oraz kompozytorzy współtworzący zwycięskie wydawnictwa będą otrzymywać statuetki oraz oficjalne certyfikaty potwierdzające osiągnięcie.

Ma to podkreślić rolę twórców, którzy często pozostają w cieniu wykonawców.

Kiedy odbędzie się gala Grammy 2027?

ceremonia rozdania nagród Grammy odbędzie się 7 lutego 2027 roku. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem stacji ABC oraz platform Disney+ i Hulu.

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczne zmiany mają sprawić, iż Grammy będą jeszcze lepiej odzwierciedlały współczesną scenę muzyczną oraz różnorodność artystów tworzących muzykę na całym świecie.