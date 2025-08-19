Szukaj
CGM

Gosia Andrzejewicz dostała program w TV Puls 2. Towarzyszyć jej będzie kura Pierzynka

Gosia Andrzejewicz w nowej roli

2025.08.19

opublikował:

Gosia Andrzejewicz dostała program w TV Puls 2. Towarzyszyć jej będzie kura Pierzynka

Gosia Andrzejewicz już wkrótce wystąpi w zupełnie nowej roli. Poprowadzi ona program „A kto to mówi?” na antenie TV Puls 2, gdzie będzie komentować ciekawostki i internetowe żarty. Największym zaskoczeniem jest jednak fakt, że w programie pojawi się również… kura Pierzynka – zwierzak, który zdobył popularność podczas święcenia pokarmów w kościele.

Kura Pierzynka – gwiazda internetu i kościoła

Kura Pierzynka zyskała rozpoznawalność, gdy Gosia Andrzejewicz zabrała ją do kościoła na wielkanocne święcenie pokarmów. Jak wspominała piosenkarka w wywiadzie dla RMF FM, zwierzak zachowywał się niezwykle spokojnie, wzbudzając sympatię wiernych, księdza i dzieci. Teraz Pierzynka ma szansę stać się telewizyjną maskotką.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by GOSIA ANDRZEJEWICZ (@gosiaand)

Nowa ramówka TV Puls 2

Program „A kto to mówi?” zadebiutuje 1 września o godzinie 6:15. Będzie częścią nowej, porannej ramówki stacji. O 6:00 widzowie zobaczą „Księdza z internetu” z ks. Sebastianem Koseckim, a o 6:30 „Czego słuchasz na traktorze” z Pawłem „Czadomanem” Dudkiem. Obok Andrzejewicz gospodarzem programu będzie także aktor Jędrzej Taranek, który pojawi się na zmianę z piosenkarką.

Tagi


Popularne newsy

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi
NEWS

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115
NEWS

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”
NEWS

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”

Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”
NEWS

Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede
NEWS

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy
NEWS

Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać
NEWS

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać

Polecane

CGM
Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wroc ...

W tle widoczna jest Katedra św. Jana Chrzciciela

26 minut temu

CGM
Kylie Minogue komentuje porównania do Taylor Swift i albumu „The Life Of A Showgirl”

Kylie Minogue komentuje porównania do Taylor Swift i albumu „The Life ...

"Szacunek i podziw dla wszystkich moich ciężko pracujących Showgirl"

36 minut temu

CGM
Dokument „Ozzy Osbourne: Coming Home” wycofany z ramówki BBC One w ostatniej chwili

Dokument „Ozzy Osbourne: Coming Home” wycofany z ramówki BBC One w ost ...

BBC wstrzymuje emisję filmu o ostatnich miesiącach życia Ozzy’ego

43 minuty temu

CGM
Wojtek Mazolewski Quintet podbija świat z albumem „Live Spirit I”

Wojtek Mazolewski Quintet podbija świat z albumem „Live Spirit I”

Duchowy wymiar polskiego jazzu

47 minut temu

CGM
Offset przyznaje, że jego nowa piosenka „Move On” jest o Cardi B

Offset przyznaje, że jego nowa piosenka „Move On” jest o Cardi B

Raper o znaczeniu utworu „Move On”

1 godzinę temu

CGM
Nelly był na randce z gwiazdą „Nagiego instynktu”

Nelly był na randce z gwiazdą „Nagiego instynktu”

Aktorka potwierdziła plotki

1 godzinę temu