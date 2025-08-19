Gosia Andrzejewicz dostała program w TV Puls 2. Towarzyszyć jej będzie kura Pierzynka

Gosia Andrzejewicz już wkrótce wystąpi w zupełnie nowej roli. Poprowadzi ona program „A kto to mówi?” na antenie TV Puls 2, gdzie będzie komentować ciekawostki i internetowe żarty. Największym zaskoczeniem jest jednak fakt, że w programie pojawi się również… kura Pierzynka – zwierzak, który zdobył popularność podczas święcenia pokarmów w kościele.

Kura Pierzynka – gwiazda internetu i kościoła

Kura Pierzynka zyskała rozpoznawalność, gdy Gosia Andrzejewicz zabrała ją do kościoła na wielkanocne święcenie pokarmów. Jak wspominała piosenkarka w wywiadzie dla RMF FM, zwierzak zachowywał się niezwykle spokojnie, wzbudzając sympatię wiernych, księdza i dzieci. Teraz Pierzynka ma szansę stać się telewizyjną maskotką.