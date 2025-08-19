Gosia Andrzejewicz dostała program w TV Puls 2. Towarzyszyć jej będzie kura Pierzynka

Gosia Andrzejewicz już wkrótce wystąpi w zupełnie nowej roli. Poprowadzi ona program „A kto to mówi?” na antenie TV Puls 2, gdzie będzie komentować ciekawostki i internetowe żarty. Największym zaskoczeniem jest jednak fakt, że w programie pojawi się również… kura Pierzynka – zwierzak, który zdobył popularność podczas święcenia pokarmów w kościele.
Kura Pierzynka – gwiazda internetu i kościoła
Kura Pierzynka zyskała rozpoznawalność, gdy Gosia Andrzejewicz zabrała ją do kościoła na wielkanocne święcenie pokarmów. Jak wspominała piosenkarka w wywiadzie dla RMF FM, zwierzak zachowywał się niezwykle spokojnie, wzbudzając sympatię wiernych, księdza i dzieci. Teraz Pierzynka ma szansę stać się telewizyjną maskotką.
View this post on Instagram
Nowa ramówka TV Puls 2
Program „A kto to mówi?” zadebiutuje 1 września o godzinie 6:15. Będzie częścią nowej, porannej ramówki stacji. O 6:00 widzowie zobaczą „Księdza z internetu” z ks. Sebastianem Koseckim, a o 6:30 „Czego słuchasz na traktorze” z Pawłem „Czadomanem” Dudkiem. Obok Andrzejewicz gospodarzem programu będzie także aktor Jędrzej Taranek, który pojawi się na zmianę z piosenkarką.