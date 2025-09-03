Gorillaz grają w całości pierwszy album. Grupa udostępniła za darmo zapis koncertu sprzed kilku dni

fot. YouTube

Co za niespodzianka dla fanów Gorillaz. Grupa udostępniła na YouTube profesjonalny zapis niedawnego koncertu w Londynie, podczas którego zagrała w całości debiutancki album zatytułowany po prostu „Gorillaz”. Wideo jest częścią inicjatywy YouTube Music Nights, w ramach której na platformie Google pojawiają się występy artystów o różnym poziomie popularności – od niszowych garażowych zespołów po stadionowych gigantów.

25-lecie Gorillaz

Wiemy już, że Gorillaz planują na ten rok nowy album, co może oznaczać, że w 2026 r. zobaczymy zespół w Polsce. Póki co jednak grupa kończy krótką, złożoną z czterech występów rezydenturę w londyńskiej hali Copper Box Arena. Pierwszy występ odbył się 29 lutego i to właśnie jego zapis formacja udostępniła na swoim youtube’owym kanale.

Londyńskie koncerty zorganizowano w ramach obchodów 25-lecia istnienia grupy. Przyszłoroczna trasa (o ile oczywiście taka będzie, ale zakładamy, że tak) będzie już powiązana z nowym krążkiem.

Zobaczcie zapis występu Gorillazz minionego piątku.