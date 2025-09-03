Szukaj
CGM

Gorillaz grają w całości pierwszy album. Grupa udostępniła za darmo zapis koncertu sprzed kilku dni

Nagranie zarejestrowano w piątek w Londynie.

2025.09.03

opublikował:

Gorillaz grają w całości pierwszy album. Grupa udostępniła za darmo zapis koncertu sprzed kilku dni

fot. YouTube

Co za niespodzianka dla fanów Gorillaz. Grupa udostępniła na YouTube profesjonalny zapis niedawnego koncertu w Londynie, podczas którego zagrała w całości debiutancki album zatytułowany po prostu „Gorillaz”. Wideo jest częścią inicjatywy YouTube Music Nights, w ramach której na platformie Google pojawiają się występy artystów o różnym poziomie popularności – od niszowych garażowych zespołów po stadionowych gigantów.

25-lecie Gorillaz

Wiemy już, że Gorillaz planują na ten rok nowy album, co może oznaczać, że w 2026 r. zobaczymy zespół w Polsce. Póki co jednak grupa kończy krótką, złożoną z czterech występów rezydenturę w londyńskiej hali Copper Box Arena. Pierwszy występ odbył się 29 lutego i to właśnie jego zapis formacja udostępniła na swoim youtube’owym kanale.

Londyńskie koncerty zorganizowano w ramach obchodów 25-lecia istnienia grupy. Przyszłoroczna trasa (o ile oczywiście taka będzie, ale zakładamy, że tak) będzie już powiązana z nowym krążkiem.

Zobaczcie zapis występu Gorillazz minionego piątku.

Tagi


Popularne newsy

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”
NEWS

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?
NEWS

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka
NEWS

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”
NEWS

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom z policji
NEWS

Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom z policji

bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”
NEWS

bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu
NEWS

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

Polecane

CGM
Lady Gaga w nowych odcinkach „Wednesday”

Lady Gaga w nowych odcinkach „Wednesday”

Artystka nie tylko gra w serialu, ale nagrała również singiel i klip.

5 minut temu

CGM
Były, ale już ich nie ma. Dawid Podsiadło sprzedał wszystkie bilety na przyszłoroczne koncerty

Były, ale już ich nie ma. Dawid Podsiadło sprzedał wszystkie bilety na ...

Do zobaczenia na stadionach.

47 minut temu

CGM
Young Thug zaatakował Kendricka Lamara

Young Thug zaatakował Kendricka Lamara

Thugger jest wściekły na K.Dota.

1 godzinę temu

CGM
„Nie” dla Izraela na Eurowizji. Doda zabrała głos

„Nie” dla Izraela na Eurowizji. Doda zabrała głos

Zgadzacie się z artystką?

3 godziny temu

CGM
Cardi zaszalała z okładką edycji specjalnej nadchodzącej płyty

Cardi zaszalała z okładką edycji specjalnej nadchodzącej płyty

Na taki pomysł nie wpadł wcześniej nikt.

4 godziny temu

CGM
Coma: „Tak, to koniec”

Coma: „Tak, to koniec”

Zespół ponownie się żegna.

6 godzin temu