Gimper prowokuje nowym numerem wydanym w K*tas R

Projekt AI, który wywołuje kontrowersje

2025.12.30

Popularny polski twórca internetowy i raper Gimper zaskoczył fanów premierą nowego utworu „Syn P*dał”, nagranego we współpracy z kontrowersyjną wytwórnią K*tas Records. Numer jest już dostępny na platformach streamingowych, takich jak Spotify i YouTube.

K*tas Records – projekt AI, który wywołuje kontrowersje

K*tas Records to innowacyjny projekt muzyczny oparty na sztucznej inteligencji. W katalogu wytwórni dominują utwory celowo wulgarne, memiczne i nastawione na efekt viralowy. Choć forma jest luźna, projekt zdobył uwagę polskich słuchaczy i znalazł się na popularnych playlistach, w tym na Top50 Polska w Spotify.

W ostatnich tygodniach w sieci pojawiały się spekulacje, że twórca AI-generowanych numerów może zarabiać nawet 200 tys. zł miesięcznie, jednak dane te nie zostały potwierdzone i nie odzwierciedlają rzeczywistych stawek z serwisów streamingowych.

„Syn P*dał” – prowokacja i zabawa formą

Gimper zdecydował się w pełni wejść w świat AI i internetowej prowokacji. Utwór „Syn P*dał” nie stawia na klasyczne rapowe ambicje, lecz na zabawę formą i reakcję odbiorców. W komunikacie artysta przyznał:

„Zrobiłem utwór z Kvtas Records i moja dusza Hajsownika nigdy nie była szczęśliwsza. SYN P*DAŁ już dostępny na YT, Spotify i innych streamingach. Dobrej zabawy.”

Numer pokazuje, jak granica między tradycyjnym rapem, internetowym żartem a algorytmiczną produkcją muzyczną coraz bardziej się zaciera.

