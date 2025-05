Gigant metalu w nowym singlu i klipie Robbiego Williamsa

fot. mat. pras.

Jesienią na rynek trafi nowy album Robbiego Wiliamsa zatytułowany „BRITPOP”. Artysta zaprezentował nowy promujący go singiel. W utworze „Rocket” na gitarze usłyszeć możemy legendę Black Sabbath, Tony’ego Iommiego. Ten energetyczny rockowy utwór łączy potężne bębny, podniosły refren i charakterystyczne gitarowe solo mistrza metalu. Za kompozycję odpowiadają Robbie, Karl Brazil, Tony Iommi i Tom Longworth.

Niespodziewana kooperacja

W klipie Robbie pojawia się w stylizacji inspirowanej punkiem: ma na sobie czerwone spodnie w kratę, masywny łańcuch i skórzaną kurtkę motocyklową pokrytą graffiti. Śmiało przemierza Londyn w towarzystwie flash moba. Niektóre sceny, w których występują Robbie i Tony Iommi, nakręcono w Birmingham, z którego pochodzi legendarny gitarzysta.

Okładka albumu „BRITPOP” nawiązuje do tytułu i przedstawia obraz inspirowany jednym z najbardziej kultowych wizerunków Robbiego. Czerwony dres to jego pamiętna stylizacja z festiwalu Glastonbury w 1995 roku, w szczytowym okresie britpopu.

Album „BRITPOP” będzie dostępny w różnych formatach: CD, deluxe CD, na kasecie, alternatywnej kasecie oraz w wersji cyfrowej. Limitowane, podpisane zestawy będzie można nabyć w oficjalnym sklepie Robbiego.

Robbie nadrabia zaległości

– Chciałem stworzyć album, który tak naprawdę powinienem był wydać po odejściu z Take That w 1995 roku. To był szczyt britpopu – złota era brytyjskiej muzyki. Pracowałem nad nim z moimi muzycznymi bohaterami; jest surowy, bardziej gitarowy i jeszcze bardziej energetyczny i podniosły niż moje dotychczasowe płyty. Jest tu trochę „Brit” i zdecydowanie dużo „popu”. Jestem bardzo dumny z tego materiału i nie mogę się doczekać, aż fani go usłyszą. Nie mogę się też doczekać, aż wykonam kilka utworów na żywo podczas trasy „BRITPOP”, którą, rzecz jasna, rozpocznę w Wielkiej Brytanii – komentuje artysta.

Wyczekiwana stadionowa trasa koncertowa „BRITPOP” rozpocznie się już 31 maja w Edynburgu. Wkrótce Robbie odwiedzi resztę Europy, a 9 września zawita do krakowskiej TAURON Areny. Będzie to pierwsza okazja, by usłyszeć utwór „Rocket” na żywo. Szczegóły trasy dostępne są na stronie tickets.robbiewilliams.com.