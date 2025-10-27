George Clooney wspomina, jak kiedyś nakrzyczała na niego ikona muzyki

George Clooney podzielił się anegdotą z czasów, gdy dopiero zaczynał karierę w show-biznesie. Przed sławą aktorską, Clooney pracował jako kierowca swojej ciotki, zmarłej piosenkarki Rosemary Clooney, co pozwoliło mu poznać świat gwiazd Hollywood od kulis.

Pamiętam, że byłem kierowcą mojej ciotki Rosemary, gdy śpiewała. Miałem okazję przewozić Tony’ego Bennetta i innych wspaniałych artystów. To była świetna lekcja życia o sukcesie i porażce – wspomina aktor.

Starcie z Frankiem Sinatrą

Wśród wielu wspomnień Clooneya znalazło się też spotkanie z legendarnym Frankiem Sinatrą. Aktor opowiedział, że kiedyś Sinatra zadzwonił do niego, niezadowolony z działań Clooneya dotyczących bojkotu mediów i rzekomego zamieszania wokół jego zdrowia.

Pamiętam, że był na mnie zły, bo prowadziłem bojkot dotyczący pewnych wolności prasy. Zadzwonił do mnie i powiedział: „To, co robisz, nie działa!” – wspomina Clooney. Był wspaniały. Nakrzyczał na mnie Frank Sinatra – wspomina aktor.

Nadchodzące projekty George’a Clooneya

Clooney zdradził również plany na przyszłość w świecie filmowym. Produkcja Ocean’s 14 ma rozpocząć zdjęcia w 2026 roku, a w obsadzie prawdopodobnie pojawią się Brad Pitt i Matt Damon. Jego najnowszy film Jay Kelly, w którym gra z Adamem Sandlerem, trafi do kin 14 listopada i otrzymał już pozytywne recenzje.