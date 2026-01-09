Fukaj i Zalia prezentują nowy singiel „Wszystko znika przy tobie”

Fukaj i Zalia ponownie łączą siły. Do serwisów streamingowych trafi właśnie ich wspólny singiel „Wszystko znika przy tobie”. Utwór zapowiada się jako jedna z najbardziej emocjonalnych premier początku roku i stanowi naturalną kontynuację wcześniejszej, bardzo dobrze przyjętej współpracy artystów.

Od wspólnego projektu do nowego singla

Współpraca Fukaja i Zalii rozpoczęła się podczas muzycznej akcji Red Bulla, w ramach której artyści wspólnie interpretowali swoje utwory. Już wtedy dało się zauważyć wyjątkową chemię oraz zbliżone podejście do emocji i narracji w muzyce. To, co początkowo było jednorazowym projektem, szybko przerodziło się w coś więcej. Artyści postanowili przenieść wypracowaną energię do studia nagraniowego, gdzie — bez presji i sztywnych założeń — powstał nowy materiał.

„Wszystko znika przy tobie” – intymna opowieść o bliskości

Nowy singiel „Wszystko znika przy tobie” to utwór skupiony na emocjach, relacjach i momentach bliskości, w których świat zewnętrzny przestaje mieć znaczenie. Tekst opowiada o stanie, w którym obecność drugiej osoby sprawia, że codzienne problemy i chaos schodzą na dalszy plan. Intymna narracja została połączona z melodyjnym refrenem, który nadaje utworowi lekkości i radiowego potencjału, nie tracąc przy tym autentyczności. To propozycja, która może trafić zarówno do fanów wrażliwego popu, jak i alternatywnego brzmienia.

Nowoczesna produkcja na styku popu i alternatywy

Muzycznie singiel balansuje pomiędzy nowoczesnym popem a alternatywą, zachowując świeżość i minimalistyczny klimat. Za produkcję odpowiadają multi-diamentowi producenci: