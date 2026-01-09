CGM

Fukaj i Zalia prezentują nowy singiel „Wszystko znika przy tobie”

Intymna opowieść o bliskości

2026.01.09

opublikował:

Fukaj i Zalia prezentują nowy singiel „Wszystko znika przy tobie”

Fukaj i Zalia ponownie łączą siły. Do serwisów streamingowych trafi właśnie ich wspólny singiel „Wszystko znika przy tobie”. Utwór zapowiada się jako jedna z najbardziej emocjonalnych premier początku roku i stanowi naturalną kontynuację wcześniejszej, bardzo dobrze przyjętej współpracy artystów.

Od wspólnego projektu do nowego singla

Współpraca Fukaja i Zalii rozpoczęła się podczas muzycznej akcji Red Bulla, w ramach której artyści wspólnie interpretowali swoje utwory. Już wtedy dało się zauważyć wyjątkową chemię oraz zbliżone podejście do emocji i narracji w muzyce. To, co początkowo było jednorazowym projektem, szybko przerodziło się w coś więcej. Artyści postanowili przenieść wypracowaną energię do studia nagraniowego, gdzie — bez presji i sztywnych założeń — powstał nowy materiał.

„Wszystko znika przy tobie” – intymna opowieść o bliskości

Nowy singiel „Wszystko znika przy tobie” to utwór skupiony na emocjach, relacjach i momentach bliskości, w których świat zewnętrzny przestaje mieć znaczenie. Tekst opowiada o stanie, w którym obecność drugiej osoby sprawia, że codzienne problemy i chaos schodzą na dalszy plan. Intymna narracja została połączona z melodyjnym refrenem, który nadaje utworowi lekkości i radiowego potencjału, nie tracąc przy tym autentyczności. To propozycja, która może trafić zarówno do fanów wrażliwego popu, jak i alternatywnego brzmienia.

Nowoczesna produkcja na styku popu i alternatywy

Muzycznie singiel balansuje pomiędzy nowoczesnym popem a alternatywą, zachowując świeżość i minimalistyczny klimat. Za produkcję odpowiadają multi-diamentowi producenci:

  • Filip Pobocha

  • Bartosz Biernacki (charlie moncler)

  • Maciej Kowalczyk

Tagi


Popularne newsy

Mandaryna przyznaje, że rozpuścili miliony zarobione z Michałem Wiśniewskim
NEWS

Mandaryna przyznaje, że rozpuścili miliony zarobione z Michałem Wiśniewskim

Książulo zrecenzował „chińczyka” obok studia GM2L. Malik wściekły – mniejsze porcje, długo czas oczekiwania
NEWS

Książulo zrecenzował „chińczyka” obok studia GM2L. Malik wściekły – mniejsze porcje, długo czas oczekiwania

Przemek Ferguson rusza z nowym biznesem. „Noclegi u Fergusona” już na Bookingu
NEWS

Przemek Ferguson rusza z nowym biznesem. „Noclegi u Fergusona” już na Bookingu

Viki Gabor odpowiada na komentarz Roxie Węgiel po jej ślubie
NEWS

Viki Gabor odpowiada na komentarz Roxie Węgiel po jej ślubie

Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami
NEWS

Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami

Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify
NEWS

Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify

Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występu
NEWS

Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występu

Polecane

CGM
Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sobie konia na głowie

Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sob ...

Bedoes 2115 zaskakuje fanów kolejnymi tatuażami

3 godziny temu

CGM
Krist Van D rozkręca karnawał hitem „Fool for Love”

Krist Van D rozkręca karnawał hitem „Fool for Love”

Ponad 430 tys. odsłon na YouTube

4 godziny temu

CGM
Bruno Mars wraca po dekadzie z nowym albumem „The Romantic” i singlem „I Just Might”

Bruno Mars wraca po dekadzie z nowym albumem „The Romantic” i singlem ...

Bruno Mars oficjalnie zapowiada czwarty albumem studyjny

4 godziny temu

CGM
Donald Trump ujawnia, że dostał list od Diddy’ego. Czy prezydent ułaskawi rapera?

Donald Trump ujawnia, że dostał list od Diddy’ego. Czy prezydent ...

Raper zwrócił się do prezydenta z prośbą o ułaskawienie

4 godziny temu

CGM
„Miałem 10 lat i już w ch*ju cały świat” – Felipe otwiera solowy rozdział

„Miałem 10 lat i już w ch*ju cały świat” – Felipe ot ...

Singiel „A MELANŻ TRWA” manifestem nowej drogi artystycznej

4 godziny temu

1 na 1
1 NA 1: Artur Rawicz vs Numer Raz. O życiu po terapii, powrocie muzycznym po 20 latach, rzuceniu używek, o Peji, Moleście, Taco Hemingwayu i byciu legendą

1 NA 1: Artur Rawicz vs Numer Raz. O życiu po terapii, powrocie muzycz ...

Dziś premiera nowego albumu Numera

5 godzin temu