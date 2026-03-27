Fokus komentuje stary beef z Paluchem: „Faceci lubią sobie dać po mordzie i wyjaśnić sprawę”

Fokus wrócił wspomnieniami do głośnego konfliktu z Paluch. Po latach beef został zakończony, a artyści nie tylko się pogodzili, ale także nagrali wspólny utwór.

Konflikt Fokusa i Palucha – jak to się zaczęło?

Historia sporu sięga 2011 roku, kiedy Paluch publicznie skrytykował Fokusa. Powodem była m.in. współpraca rapera z Doda, która spotkała się z falą krytyki ze strony części środowiska hip-hopowego i fanów.

Rok później konflikt przerodził się w pełnoprawny beef – artyści wymienili się dissami, co było szeroko komentowane na polskiej scenie rapowej.

„Faceci lubią sobie dać po mordzie” – Fokus o sporze

W najnowszym wywiadzie Fokus odniósł się do dawnych wydarzeń, komentując je z dystansem:

„Faceci lubią sobie dać po mordzie i wyjaśnić sprawę.”

Raper przyznał również, że mimo kontrowersji sprzed lat, nie żałuje swoich decyzji i ponownie podjąłby podobne kroki artystyczne.

Koniec beefu i pojednanie po latach

Przełom nastąpił w 2015 roku, kiedy Paluch zadeklarował, że mógłby podać rękę Fokusowi. Z czasem napięcie opadło, a artyści doszli do porozumienia.

Efektem pojednania jest wspólny utwór, który symbolicznie zamyka konflikt i pokazuje, że na polskiej scenie rapowej możliwe są zgody nawet po ostrych sporach.

Wspólny numer „Diamenty”

Niedawno Fokus oraz Rahim opublikowali utwór „Diamenty”, w którym gościnnie pojawił się Paluch.

Fokus podkreślił, że od dawna chciał stworzyć wspólny kawałek: