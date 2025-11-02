Florence + The Machine zaskakują coverem Lady Gagi 

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Florence + The Machine zaprezentowali wyjątkowy cover utworu „Abracadabra” Lady Gagi. Zespół wykonał go podczas kameralnej sesji dla amerykańskiej stacji radiowej SiriusXM, promując przy tym swój nowy album „Everybody Scream”, który ukazał się 31 października.

Magiczna reinterpretacja Lady Gagi

Podczas występu Florence Welch i jej zespół połączyli własny utwór „Which Witch” z rozszerzonej edycji albumu „How Big, How Blue, How Beautiful” (2015) z utworem „Abracadabra” Lady Gagi z tegorocznego wydawnictwa.

Wersja Florence + The Machine znacznie różni się od oryginału – zespół zrezygnował z elektronicznych, synth-popowych brzmień Gagi na rzecz organicznego instrumentarium, w którym główną rolę odgrywają flet, harfa i skrzypce.

Podczas tej samej sesji grupa wykonała także swój najnowszy singiel „Sympathy Magic”.

Lady Gaga o Florence Welch: „Jedna z największych wokalistek na świecie”

To nie pierwsza współpraca Florence Welch i Lady Gagi. Artystki połączyły siły już w 2016 roku przy utworze „Hey Girl” z albumu „Joanne”.

Gaga wówczas powiedziała o Welch:

„Jest dla mnie, jeśli nie najlepszą, to jedną z największych wokalistek na świecie. Jest niesamowita.”

„Everybody Scream” – nowy rozdział w twórczości Florence

Nowy album „Everybody Scream” zawiera single „Sympathy Magic”, „Everybody Scream” oraz „One Of The Greats”.

W tworzeniu płyty udział wzięli m.in. Mark Bowen z IDLES, Mitski oraz Aaron Dessner z The National – wszyscy współpracowali również przy tytułowym utworze.

Krążek jest następcą wydanego w 2022 roku albumu „Dance Fever” i został entuzjastycznie przyjęty przez fanów alternatywnego popu.