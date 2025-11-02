Szukaj
CGM

Florence + The Machine zaskakują coverem Lady Gagi 

Nowy album „Everybody Scream” już dostępny

2025.11.02

opublikował:

Florence + The Machine zaskakują coverem Lady Gagi 

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Florence + The Machine zaprezentowali wyjątkowy cover utworu „Abracadabra” Lady Gagi. Zespół wykonał go podczas kameralnej sesji dla amerykańskiej stacji radiowej SiriusXM, promując przy tym swój nowy album „Everybody Scream”, który ukazał się 31 października.

Magiczna reinterpretacja Lady Gagi

Podczas występu Florence Welch i jej zespół połączyli własny utwór „Which Witch” z rozszerzonej edycji albumu „How Big, How Blue, How Beautiful” (2015) z utworem „Abracadabra” Lady Gagi z tegorocznego wydawnictwa.

Wersja Florence + The Machine znacznie różni się od oryginału – zespół zrezygnował z elektronicznych, synth-popowych brzmień Gagi na rzecz organicznego instrumentarium, w którym główną rolę odgrywają flet, harfa i skrzypce.

Podczas tej samej sesji grupa wykonała także swój najnowszy singiel „Sympathy Magic”.

Lady Gaga o Florence Welch: „Jedna z największych wokalistek na świecie”

To nie pierwsza współpraca Florence Welch i Lady Gagi. Artystki połączyły siły już w 2016 roku przy utworze „Hey Girl” z albumu „Joanne”.

Gaga wówczas powiedziała o Welch:

„Jest dla mnie, jeśli nie najlepszą, to jedną z największych wokalistek na świecie. Jest niesamowita.”

„Everybody Scream” – nowy rozdział w twórczości Florence

Nowy album „Everybody Scream” zawiera single „Sympathy Magic”, „Everybody Scream” oraz „One Of The Greats”.

W tworzeniu płyty udział wzięli m.in. Mark Bowen z IDLES, Mitski oraz Aaron Dessner z The National – wszyscy współpracowali również przy tytułowym utworze.

Krążek jest następcą wydanego w 2022 roku albumu „Dance Fever” i został entuzjastycznie przyjęty przez fanów alternatywnego popu.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego i nazywa go „Resortową córeczką”
NEWS

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego i nazywa go „Resortową córeczką”

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”
NEWS

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami
NEWS

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami

Są nowe zdjęcia Diddy’ego z więzienia. Raper uśmiecha się i rozmawia z innymi współwięźniami w przerwie od pracy w pralni
NEWS

Są nowe zdjęcia Diddy’ego z więzienia. Raper uśmiecha się i rozmawia z innymi współwięźniami w przerwie od pracy w pralni

Dwuletni wnuk Ozzy’ego Osbourne’a odgryzł głowę nietoperzowi
NEWS

Dwuletni wnuk Ozzy’ego Osbourne’a odgryzł głowę nietoperzowi

Mata wskazuje najlepszą polską raperkę
NEWS

Mata wskazuje najlepszą polską raperkę

Peja i DJ Decks ujawniają szczegóły nowego albumu Slums Attack – „SLUG”
NEWS

Peja i DJ Decks ujawniają szczegóły nowego albumu Slums Attack – „SLUG”

Polecane

CGM
Symbliczny moment dla amerykańskiego hip-hopu. Rap znika z listy Billboardu. Pierwszy raz od 35 lat

Symbliczny moment dla amerykańskiego hip-hopu. Rap znika z listy Billb ...

Koniec ery dominacji rapu

13 minut temu

CGM
Jessica Simpson świętuje 8 lat trzeźwości: „To nie w walce odnalazłam swoją siłę, lecz w poddaniu się”

Jessica Simpson świętuje 8 lat trzeźwości: „To nie w walce odnalazłam ...

Piosenkarka wspomina początek swojej drogi

5 godzin temu

CGM
Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądze”

Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądz ...

Artystka przekazała 11,5 mln dolarów na cele charytatywne

6 godzin temu

CGM
Saoirse Ronan i Aimee Lou Wood dołączają do obsady biografii o The Beatles

Saoirse Ronan i Aimee Lou Wood dołączają do obsady biografii o The Bea ...

Cztery filmy o każdym z członków The Beatles

7 godzin temu

CGM
Noel Gallagher i Gibson wypuszczają limitowaną edycję gitary Les Paul Standard

Noel Gallagher i Gibson wypuszczają limitowaną edycję gitary Les Paul ...

„Ta gitara jest zbyt kultowa i zbyt cool, by nie udostępnić jej szerzej fanom”

9 godzin temu

CGM
Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki ...

"Sobota był naprężony jak struna"

10 godzin temu