Florence + The Machine wracają z nowym materiałem

foto: P. Tarasewicz

Wygląda na to, że fani Florence + The Machine będą mieli wkrótce powody do zadowolenia. Nieco ponad trzy lata po premierze albumu „Dance Fever” dostaliśmy pierwszy zwiastun nowego albumu.

Mark Bowen z IDLES w studiu z Florence

Na instagramowym profilu Florence pojawiło się wideo, ukazujące wokalistkę, która kopie dół, a potem trzykrotnie zagląda do środka i przeraźliwie krzyczy. To ewidentnie zapowiedź albumu bądź chociaż pierwszego promującego go singla. Warty obserwować, co wydarzy się w czwartek lub w piątek.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych mogliśmy zobaczyć zdjęcia dokumentujące pracę nad nowym materiałem. W nagraniach uczestniczył Mark Bowen, gitarzysta IDLES. Czekamy na owoce współpracy.