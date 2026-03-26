FKA Twigs pozwała Shia LaBeouf. Sprawa dotyczy porozumienia w sprawie napaści seksualnej

FKA Twigs ponownie wchodzi na drogę sądową przeciwko swojemu byłemu partnerowi, aktorowi Shia LaBeoufowi. Nowy pozew dotyczy warunków wcześniejszego porozumienia w sprawie napaści seksualnej, którą artystka wniosła przeciwko aktorowi w 2020 roku.

W nowych dokumentach prawnych uzyskanych przez TMZ, FKA Twigs twierdzi, że Shia próbował ją uciszyć poprzez zapisy NDA (umowy o poufności) w ramach wcześniejszego porozumienia. Artystka argumentuje, że te klauzule są niezgodne z prawem stanu Kalifornia, zgodnie z ustawą Stand Together Against Non-Disclosure Act, i wnioskuje, aby sąd formalnie uznał je za nieważne.

Sprawa arbitrażowa – Shia somaga się „wygórowanej” kary

FKA Twigs twierdzi, że w grudniu 2025 roku Shia złożył tajne żądanie arbitrażowe, twierdząc, że wypowiedzi artystki w publikacji medialnej naruszyły warunki NDA. Shia rzekomo domaga się „wygórowanej” kwoty za rzekome naruszenie, jednak FKA podkreśla, że zapisy NDA są nieważne zgodnie z prawem Kalifornii i chce, aby sąd ją w tym wsparł.

Artystka wyjaśnia, że jej celem nie jest pieniądze, ale „naprawienie krzywdy oraz działanie w imieniu innych kobiet, które padły ofiarą przemocy seksualnej i domowej, a które nie mają środków, by się bronić przed drapieżnikami”.

FKA Twigs walczy o prawa ofiar nadużyć seksualnych

FKA Twigs podkreśla, że jej walka ma również charakter edukacyjny i społeczny. Artystka zaznacza, że jej celem jest zapewnienie, aby „ofiary nadużyć seksualnych nie były zastraszane ani uciszane tak, jak ona sama była”.

W pozwie FKA krytykuje działania Shia LaBeoufa, określając je jako „kampanię zastraszania i nadużywania systemu prawnego”, która „oczernia ją oraz każdą ofiarę nadużyć seksualnych w Kalifornii”.

FKA Twigs o bezpieczeństwie i działalności społecznej

Artystka w jednym z wywiadów dla The Hollywood Reporter komentowała, jak czuje się po wcześniejszej sprawie z 2020 roku:

„Nie powiedziałabym, że czuję się bezpieczna. Czuję dużą pasję do angażowania się w organizacje takie jak Sistah Space i No More, aby pomagać ofiarom w każdy możliwy sposób. Myślę, że teraz chodzi już mniej o mnie, a bardziej o patrzenie w przyszłość. Po prostu, wiesz, iść dalej ze swoim życiem.”

FKA Twigs nie rezygnuje z walki o prawa kobiet i chce, aby jej doświadczenie pomogło innym ofiarom przemocy seksualnej i domowej. Sprawa przeciwko Shia LaBeoufowi nadal będzie budzić emocje i śledzona jest przez media na całym świecie.