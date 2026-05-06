Five Finger Death Punch wracają do Europy. Wielka trasa na 20-lecie i koncert w Łodzi

Five Finger Death Punch ogłasza jedną z największych tras koncertowych w swojej historii. Z okazji 20-lecia działalności zespół rusza w halowe tournée po Europie i Wielkiej Brytanii, które odbędzie się na początku 2027 roku. Na mapie koncertów znalazła się również Polska – już 29 stycznia 2027 roku grupa wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi.

To wydarzenie zapowiada się jako jedno z najmocniejszych metalowych wydarzeń nadchodzących lat, szczególnie że u boku zespołu pojawią się wyjątkowi goście specjalni.

Mocny skład: Lamb of God i Bleed from Within

Do jubileuszowej trasy dołączą dwa potężne zespoły sceny metalowej: Lamb of God oraz Bleed from Within.

Lamb of God od lat uznawany jest za jedną z najważniejszych formacji współczesnego metalu – znany z bezkompromisowego brzmienia i technicznej precyzji. Z kolei Bleed from Within reprezentuje nową falę ciężkiego grania, łącząc agresję z melodyjnością i nowoczesnym podejściem do gatunku.

Taki line-up gwarantuje widowisko na najwyższym poziomie – zarówno dla fanów klasycznego metalu, jak i nowoczesnych brzmień.

Nowy album Five Finger Death Punch jeszcze w 2026 roku

Trasa jubileuszowa nie tylko podsumuje 20 lat działalności zespołu, ale również otworzy nowy rozdział. Five Finger Death Punch pracuje obecnie nad swoim 10. albumem studyjnym, który ma ukazać się jeszcze w 2026 roku.

Pierwszy singiel zapowiadający nowe wydawnictwo ma trafić do sieci już w najbliższych tygodniach. Fani mogą więc spodziewać się, że podczas koncertów usłyszą zarówno największe hity, jak i zupełnie nowy materiał.

20 lat na scenie – od debiutu do światowej potęgi

Historia Five Finger Death Punch to przykład konsekwentnie budowanej marki w świecie muzyki. Od debiutanckiego albumu „The Way of the Fist” z 2007 roku, zespół przeszedł drogę do statusu globalnej gwiazdy.

Grupa może pochwalić się:

ponad 15 miliardami odtworzeń na świecie,

licznymi platynowymi i złotymi płytami,

rekordową liczbą pierwszych miejsc na liście Billboard Mainstream Rock Airplay,

milionami fanów na całym świecie.

Założyciel zespołu, Zoltan Bathory, podkreśla, że trasa to nie tylko celebracja, ale też początek kolejnego etapu:

„Budowaliśmy ten zespół jak pancernik przez 20 lat. I nie tylko wciąż tu jesteśmy – wciąż się rozwijamy”.

Koncert w Polsce – kiedy i gdzie kupić bilety?

Polscy fani będą mogli zobaczyć Five Finger Death Punch na żywo już:

📍 29 stycznia 2027 – Atlas Arena, Łódź

Sprzedaż biletów:

Artist pre-sale: 6 maja 2026, godz. 10:00

Mastercard pre-sale: 7 maja, godz. 10:00

Ticketmaster i Spotify pre-sale: 7 maja, godz. 12:00

Sprzedaż ogólna: 8 maja, godz. 10:00

Bilety będą dostępne na stronie Live Nation.

Pełna lista miast trasy 2027

Trasa obejmie największe europejskie miasta, w tym: Manchester, Glasgow, Dublin, Londyn, Düsseldorf, Hamburg, Łódź, Praga, Monachium, Amsterdam, Paryż, Wiedeń, Berlin, Oslo, Sztokholm i Helsinki.

To aż 21 koncertów, które przyciągną fanów ciężkiego grania z całego kontynentu.

16.01 – Manchester, UK – AO Arena

17.01 – Glasgow, UK – OVO Hydro Arena

19.01 – Dublin, IE – 3Arena

22.01 – Birmingham, UK – BP Pulse Arena

23.01 – Londyn, UK – O2 Arena

26.01 – Düsseldorf, DE – PSD Arena

27.01 – Hamburg, DE – Barclays Arena

29.01 – Łódź, PL – Atlas Arena

31.01 – Praga, CZ – O2 Arena

02.02 – Monachium, DE – Olympiahalle

04.02 – Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

07.02 – Amsterdam, NL – AFAS Arena

08.02 – Bruksela, BE – Vorst National

10.02 – Paryż, FR – Accor Arena

12.02 – Zurych, CH – Hallenstadion

14.02 – Wiedeń, AT – Stadthalle

16.02 – Berlin, DE – Uber Arena

17.02 – Kopenhaga, DK – Royal Arena

19.02 – Oslo, NO – Unity Arena

20.02 – Sztokholm, SE – Avicii Arena

22.02 – Helsinki, FI – Veikkaus Arena

Dlaczego ta trasa będzie wyjątkowa?

Jubileuszowe tournée Five Finger Death Punch wyróżnia się na tle innych wydarzeń muzycznych z kilku powodów:

świętuje 20 lat działalności jednego z największych zespołów metalowych,

łączy legendy i nową falę metalu na jednej scenie,

promuje nowy album zespołu,

oferuje spektakularne, stadionowe show w wersji halowej.

Dla fanów rocka i metalu to wydarzenie obowiązkowe.