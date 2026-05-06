CGM

Five Finger Death Punch wracają do Europy. Wielka trasa na 20-lecie i koncert w Łodzi

Dla fanów rocka i metalu to wydarzenie obowiązkowe

2026.05.06

opublikował:

Five Finger Death Punch©Shindov_00222_FFDP_F09

Five Finger Death Punch ogłasza jedną z największych tras koncertowych w swojej historii. Z okazji 20-lecia działalności zespół rusza w halowe tournée po Europie i Wielkiej Brytanii, które odbędzie się na początku 2027 roku. Na mapie koncertów znalazła się również Polska – już 29 stycznia 2027 roku grupa wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi.

To wydarzenie zapowiada się jako jedno z najmocniejszych metalowych wydarzeń nadchodzących lat, szczególnie że u boku zespołu pojawią się wyjątkowi goście specjalni.

Mocny skład: Lamb of God i Bleed from Within

Do jubileuszowej trasy dołączą dwa potężne zespoły sceny metalowej: Lamb of God oraz Bleed from Within.

Lamb of God od lat uznawany jest za jedną z najważniejszych formacji współczesnego metalu – znany z bezkompromisowego brzmienia i technicznej precyzji. Z kolei Bleed from Within reprezentuje nową falę ciężkiego grania, łącząc agresję z melodyjnością i nowoczesnym podejściem do gatunku.

Taki line-up gwarantuje widowisko na najwyższym poziomie – zarówno dla fanów klasycznego metalu, jak i nowoczesnych brzmień.

Nowy album Five Finger Death Punch jeszcze w 2026 roku

Trasa jubileuszowa nie tylko podsumuje 20 lat działalności zespołu, ale również otworzy nowy rozdział. Five Finger Death Punch pracuje obecnie nad swoim 10. albumem studyjnym, który ma ukazać się jeszcze w 2026 roku.

Pierwszy singiel zapowiadający nowe wydawnictwo ma trafić do sieci już w najbliższych tygodniach. Fani mogą więc spodziewać się, że podczas koncertów usłyszą zarówno największe hity, jak i zupełnie nowy materiał.

20 lat na scenie – od debiutu do światowej potęgi

Historia Five Finger Death Punch to przykład konsekwentnie budowanej marki w świecie muzyki. Od debiutanckiego albumu „The Way of the Fist” z 2007 roku, zespół przeszedł drogę do statusu globalnej gwiazdy.

Grupa może pochwalić się:

  • ponad 15 miliardami odtworzeń na świecie,
  • licznymi platynowymi i złotymi płytami,
  • rekordową liczbą pierwszych miejsc na liście Billboard Mainstream Rock Airplay,
  • milionami fanów na całym świecie.

Założyciel zespołu, Zoltan Bathory, podkreśla, że trasa to nie tylko celebracja, ale też początek kolejnego etapu:

„Budowaliśmy ten zespół jak pancernik przez 20 lat. I nie tylko wciąż tu jesteśmy – wciąż się rozwijamy”.

Koncert w Polsce – kiedy i gdzie kupić bilety?

Polscy fani będą mogli zobaczyć Five Finger Death Punch na żywo już:

📍 29 stycznia 2027 – Atlas Arena, Łódź

Sprzedaż biletów:

  • Artist pre-sale: 6 maja 2026, godz. 10:00
  • Mastercard pre-sale: 7 maja, godz. 10:00
  • Ticketmaster i Spotify pre-sale: 7 maja, godz. 12:00
  • Sprzedaż ogólna: 8 maja, godz. 10:00

Bilety będą dostępne na stronie Live Nation.

Pełna lista miast trasy 2027

Trasa obejmie największe europejskie miasta, w tym: Manchester, Glasgow, Dublin, Londyn, Düsseldorf, Hamburg, Łódź, Praga, Monachium, Amsterdam, Paryż, Wiedeń, Berlin, Oslo, Sztokholm i Helsinki.

To aż 21 koncertów, które przyciągną fanów ciężkiego grania z całego kontynentu.

16.01 – Manchester, UK – AO Arena
17.01 – Glasgow, UK – OVO Hydro Arena
19.01 – Dublin, IE – 3Arena
22.01 – Birmingham, UK – BP Pulse Arena
23.01 – Londyn, UK – O2 Arena
26.01 – Düsseldorf, DE – PSD Arena
27.01 – Hamburg, DE – Barclays Arena
29.01 – Łódź, PL – Atlas Arena
31.01 – Praga, CZ – O2 Arena
02.02 – Monachium, DE – Olympiahalle
04.02 – Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle
07.02 – Amsterdam, NL – AFAS Arena
08.02 – Bruksela, BE – Vorst National
10.02 – Paryż, FR – Accor Arena
12.02 – Zurych, CH – Hallenstadion
14.02 – Wiedeń, AT – Stadthalle
16.02 – Berlin, DE – Uber Arena
17.02 – Kopenhaga, DK – Royal Arena
19.02 – Oslo, NO – Unity Arena
20.02 – Sztokholm, SE – Avicii Arena
22.02 – Helsinki, FI – Veikkaus Arena

Dlaczego ta trasa będzie wyjątkowa?

Jubileuszowe tournée Five Finger Death Punch wyróżnia się na tle innych wydarzeń muzycznych z kilku powodów:

  • świętuje 20 lat działalności jednego z największych zespołów metalowych,
  • łączy legendy i nową falę metalu na jednej scenie,
  • promuje nowy album zespołu,
  • oferuje spektakularne, stadionowe show w wersji halowej.

Dla fanów rocka i metalu to wydarzenie obowiązkowe.

Tagi


Popularne newsy

fot. Lucyna Lewandowska
NEWS

Pol’and’Rock Festival 2026 z nowymi gwiazdami – Jurek Owsiak ogłasza kolejne zespoły

Sokół-Flintesencja-2021-@piotr_tarasewicz-@cgm.pl-5
NEWS

„Rysio, taxi driver” – rapował Sokół w klutowym kawałku WWO. Tym taksówkarzem był ojciec warszawskiego rapera

Bajorson 3
NEWS

Wydawca „Bailando” do Dawida Obserwatora: „Bajorson, nie wiem czemu, dał ci dziesięć procent, mimo, ze ja nie byłem przychylny tej decyzji”

Mata Polo G
NEWS

Znana aktorka dzięki Macie dowiedziała się, że ma spektrum autyzmu

Kalwi i remi
NEWS

Kalwi i Remi są warci grube miliony. Wyceniono ich katalog muzyczny

M.I.A.
NEWS

M.I.A. wyrzucona z trasy koncertowej Kid Cudiego. Artystka odniosła się do decyzji rapera

Britney Spears
NEWS

Britney Spears przyznała się do jazdy pod wpływem alkoholu. Zapadł wyrok

Polecane

CGM
Billie Eilish Jack Blidgland

Billie Eilish ujawnia, jak kontuzja biodra zmieniła jej życie i doprow ...

Przełomowy moment w życiu wokalistki

3 godziny temu

CGM
Banks 2026

Banks po raz pierwszy została mamą

Radosna wiadomość od Banks i Drew Snidera

3 godziny temu

CGM
Sting

Sting nie planuje przejścia na emeryturę. „Nie wypracowałem jesz ...

Artysta wciąż aktywny zawodowo mimo 74 lat

3 godziny temu

CGM
Baranowski 2026

Wojciech Baranowski zapowiada nowy album „Waniliowy” &#821 ...

Zmiana "szyldu" to nie tylko formalność, ale przede wszystkim symbol nowego etapu twórczości

6 godzin temu

CGM
Dawid Podsiadło fot. P. Tarasewicz

Dawid Podsiadło lepszy niż Oskar Cyms. Daria Zawiałow wyżej niż sanah. ...

Najczęściej grani artyści w polskim radiu w 2025 roku. Ranking OLiA Artyści od ZPAV

6 godzin temu

CGM
Justin Bieber fot. Rory Kramer

Popularnośc Biebera wystrzeliła jeszcze bardziej na streamingach po wy ...

Występ na Coachelli 2026 okazał się ogromnym sukcesem

20 godzin temu