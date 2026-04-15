FBI przejmuje śledztwo w sprawie strzelaniny z udziałem Offseta. Ujawniono zdjęcia podejrzanych

2026.04.15

Sprawa postrzelenia Offset nabiera międzynarodowego wymiaru. Śledztwo zostało przejęte przez federalne służby, a FBI opublikowało zdjęcia podejrzanych oraz pojazdów użytych w ucieczce. Całe postępowanie ma teraz charakter federalny, co oznacza znaczne rozszerzenie dochodzenia.

FBI publikuje zdjęcia podejrzanych i samochodów

Funkcjonariusze FBI ujawnili materiały wizualne przedstawiające osoby podejrzane o udział w ataku oraz dwa samochody typu SUV, które miały zostać użyte podczas ucieczki:

  • Chevrolet Tahoe w matowym, szarym kolorze
  • czarny Chevrolet Suburban

Na opublikowanych zdjęciach widać osoby rozmawiające przez telefon oraz przemieszczające się wokół pojazdów, co – według śledczych – ma pomóc w identyfikacji sprawców.

Przebieg zdarzenia w Hollywood na Florydzie

Do incydentu doszło w okolicach luksusowego kompleksu Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood w mieście Hollywood na Florydzie. Według ustaleń służb, konflikt rozpoczął się od bójki z udziałem większej grupy osób.

Sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników wyciągnął broń i postrzelił rapera. Po ataku sprawcy mieli próbować jeszcze dokonać kradzieży zegarka, jednak ostatecznie uciekli z miejsca zdarzenia.

Lil Tjay również w centrum uwagi śledczych

W sprawie pojawia się również wątek rapera Lil Tjay, który według informacji służb miał zostać zatrzymany w związku z wcześniejszą bójką poprzedzającą strzelaninę. Śledczy analizują jego możliwy udział w eskalacji konfliktu.

Stan Offseta po zdarzeniu

Offset został przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał pomoc medyczną, a następnie został wypisany do domu. Jego stan nie został szczegółowo opisany przez służby, jednak wiadomo, że przeżył incydent i dochodzi do siebie.

Federalne śledztwo i apel FBI

Przejęcie sprawy przez FBI oznacza intensyfikację działań operacyjnych. Służby apelują do świadków o kontakt i przekazywanie informacji, które mogą pomóc w identyfikacji i zatrzymaniu osób odpowiedzialnych za atak.

