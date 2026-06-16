Fatboy Slim zagrał niespodziewany set na antyfaszystowskim proteście w Brighton. „Więcej disco, mniej faszyzmu”

Fatboy Slim dołączył do uczestników antyfaszystowskiej demonstracji w swoim rodzinnym Brighton, gdzie zaskoczył zgromadzonych improwizowanym występem. Legendarny DJ pojawił się podczas wydarzenia „Carnival Against Fascism”, organizowanego jako kontrmanifestacja wobec marszu grup sprzeciwiających się imigracji.

Tysiące osób wyszły na ulice Brighton

W sobotę 13 czerwca w centrum Brighton odbył się protest pod nazwą „Carnival Against Fascism”. Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie zostało zorganizowane w odpowiedzi na planowaną demonstrację środowisk antyimigracyjnych.

Według organizatorów członkowie tzw. grup patriotycznych mieli pojawić się w mieście, aby promować hasła dotyczące masowych deportacji imigrantów. Przeciwnicy tej inicjatywy stanowczo sprzeciwili się takim postulatom.

W opublikowanym wcześniej oświadczeniu podkreślano:

„To jest Brighton. Nie tutaj i nie nigdzie indziej. Nie będziemy biernie przyglądać się nawoływaniu do usuwania naszych przyjaciół, sąsiadów, współpracowników i rodzin z naszych różnorodnych społeczności.”

Fatboy Slim pojawił się pod dworcem kolejowym

Jednym z uczestników kontrmanifestacji był właśnie Fatboy Slim, czyli Norman Cook. Artysta pojawił się w pobliżu głównego dworca kolejowego w Brighton i spontanicznie zagrał krótki set dla zgromadzonych demonstrantów.

Nagrania z wydarzenia szybko obiegły media społecznościowe, a uczestnicy chętnie dzielili się filmami z występu legendarnego DJ-a.

Podczas improwizowanego koncertu nie zabrakło jednego z jego największych przebojów – Praise You, który wywołał entuzjastyczną reakcję tłumu.

„Nigdy nie byłem bardziej dumny ze swojego miasta”

Po wydarzeniu Fatboy Slim zamieścił wpis na Instagramie, w którym odniósł się do atmosfery panującej podczas demonstracji.

„Nigdy nie byłem bardziej dumny ze swojego rodzinnego miasta.”

Artysta dodał również krótkie hasło, które szybko zaczęło być cytowane przez uczestników wydarzenia:

„Więcej disco, mniej faszyzmu.”

Znacznie więcej uczestników kontrmanifestacji

Według informacji podawanych przez brytyjskie media w demonstracji organizowanej przez grupę South East Patriots uczestniczyło około 300 osób.

Z kolei kontrmanifestacja „Carnival Against Fascism” przyciągnęła około 4000 uczestników, co pokazuje skalę społecznego sprzeciwu wobec skrajnie prawicowych haseł pojawiających się podczas części protestów antyimigracyjnych w Wielkiej Brytanii.

Podczas wydarzeń policja zatrzymała osiem osób. Zarzuty dotyczyły między innymi naruszenia porządku publicznego, ataku na funkcjonariusza oraz posiadania materiałów pirotechnicznych.

Artyści coraz częściej zabierają głos w sprawach społecznych

Występ Fatboya Slima wpisuje się w szerszy trend zaangażowania artystów w kwestie społeczne i polityczne. W ostatnich latach wielu muzyków publicznie wyrażało swoje stanowisko wobec rosnącej aktywności ruchów skrajnie prawicowych w Wielkiej Brytanii.

W marcu tego roku w Londynie odbył się ogromny marsz na rzecz jedności społecznej, w którym według organizatorów uczestniczyło nawet pół miliona osób. Wśród występujących artystów znaleźli się między innymi Billy Bragg, Self Esteem oraz Jessie Ware.

Fatboy Slim nie zwalnia tempa

Pomimo wieloletniej kariery Fatboy Slim pozostaje jednym z najbardziej aktywnych DJ-ów na świecie. W najbliższych tygodniach artysta wystąpi między innymi podczas festiwalu Everywhere At Once, który organizowany jest jako alternatywa dla przerwy w organizacji festiwalu Glastonbury Festival.

Na lipiec zaplanowano także trzy duże koncerty na plaży w Brighton oraz serię występów w ramach cyklu Forest Live.