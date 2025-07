Fagata zbanowana na jednej z platform społecznościowych

fot. mat. pras.

Fagata wydała w styczniu debiutancki album zatytułowany „Lil Fagata”. Rapująca influenerka nie zatrzymuje się i wypuszcza kolejne single. Wprawdzie internetowa gwiazda podpisała umowę z Sony Music Poland, ale obejmuje ona jedynie dystrybucję i częściowe wsparcie promocyjne. Zdecydowaną większość roboty w tym zakresie Fagata bierze jednak na siebie. Wygląda jednak na to, że teraz będzie jej trudniej.

Instagram mówi: „Nie”

Podstawowym narzędziem do promocji muzyki są dla twórców media społecznościowe. W przypadku Fagaty dotychczas były to głównie Instagram i TikTok. Teraz influencerce pozostanie jedynie to drugie, bowiem administracja Instagrama uznała jej publiczny wizerunek za zbyt odważny i zbanowała ją. Mecie prawdopodobnie nie spodobała się także aktywność Fagaty na niebieskiej platformie.

W tym tygodniu ma się pojawić nowy singiel Fagaty „Wszystkie fajne”. Poniżej jego fragment.