Fagata prezentuje „Dekadentkę”. Nowa EP-ka rapującej influencerki już w sieci

„DEKADENTKA” to projekt, który łączy różne stylistyki – od trapu i nowoczesnego rapu po bardziej melodyjne rozwiązania. Dzięki temu każdy utwór wnosi inną energię, a całość tworzy spójny, ale jednocześnie różnorodny obraz artystki w nowej fazie twórczości.

Fagata pokazuje się jako artystka bardziej świadoma i odważna w budowaniu własnego stylu, nie zamykając się w jednej estetyce i konsekwentnie rozwijając swoją muzyczną tożsamość.

Wyraźny progres w warstwie wokalnej

Na szczególną uwagę zasługuje rozwój Fagata w zakresie flow i delivery. Jej sposób rapowania jest bardziej dopracowany, pewniejszy i lepiej dopasowany do różnorodnych produkcji, co dodatkowo wzmacnia odbiór całego projektu.

Mocna produkcja i nowoczesne brzmienie

Za warstwę muzyczną odpowiadają uznani producenci, w tym Syru, Swizzy, WeNext i Warrior, którzy dostarczają świeże, międzynarodowe brzmienie. Szczególną rolę odgrywa także Pedro, odpowiedzialny za produkcję utworu „5 ZEGARKÓW”.

Fagata umacnia swoją pozycję

„DEKADENTKA” to projekt, który ma potwierdzać rosnącą pozycję Fagata na scenie i jednocześnie stanowić zapowiedź jej kolejnych muzycznych kroków. EP-ka działa jak sygnał, że artystka konsekwentnie buduje swoją markę i przygotowuje grunt pod pełnowymiarowy album.