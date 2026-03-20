Fagata prezentuje „Dekadentkę”. Nowa EP-ka rapującej influencerki już w sieci

Fagata umacnia swoją pozycję

2026.03.20

„DEKADENTKA” to projekt, który łączy różne stylistyki – od trapu i nowoczesnego rapu po bardziej melodyjne rozwiązania. Dzięki temu każdy utwór wnosi inną energię, a całość tworzy spójny, ale jednocześnie różnorodny obraz artystki w nowej fazie twórczości.

Fagata pokazuje się jako artystka bardziej świadoma i odważna w budowaniu własnego stylu, nie zamykając się w jednej estetyce i konsekwentnie rozwijając swoją muzyczną tożsamość.

Wyraźny progres w warstwie wokalnej

Na szczególną uwagę zasługuje rozwój Fagata w zakresie flow i delivery. Jej sposób rapowania jest bardziej dopracowany, pewniejszy i lepiej dopasowany do różnorodnych produkcji, co dodatkowo wzmacnia odbiór całego projektu.

Mocna produkcja i nowoczesne brzmienie

Za warstwę muzyczną odpowiadają uznani producenci, w tym Syru, Swizzy, WeNext i Warrior, którzy dostarczają świeże, międzynarodowe brzmienie. Szczególną rolę odgrywa także Pedro, odpowiedzialny za produkcję utworu „5 ZEGARKÓW”.

„DEKADENTKA” to projekt, który ma potwierdzać rosnącą pozycję Fagata na scenie i jednocześnie stanowić zapowiedź jej kolejnych muzycznych kroków. EP-ka działa jak sygnał, że artystka konsekwentnie buduje swoją markę i przygotowuje grunt pod pełnowymiarowy album.

