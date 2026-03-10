Fagata ostro o Frizie. „Parszywy uśmiech (…) Nie lubię takich podludzi”

Fagata ponownie znalazła się w centrum internetowej dyskusji. Influencerka i raperka wzięła udział w zabawie polegającej na rozpoznawaniu znanych osób po ich starych zdjęciach. Gdy na ekranie pojawiła się fotografia Friza, Fagata nie gryzła się w język.

„Parszywy uśmiech” – tak rozpoznała Friza

Podczas zabawy influencerka niemal od razu zidentyfikowała Friza na zdjęciu z dzieciństwa, na którym młody Karol trzyma w rękach plik pieniędzy. Jej komentarz szybko wywołał poruszenie w sieci.

„Parszywy uśmiech. Po prostu ja nie lubię takich ludzi. Podludzi. Wiem, że on mnie krytykował […] moją twórczość, moją muzykę, a teraz jak to jest popularne i ja zaczęłam współpracować z dużymi gwiazdami to nagle jego podopieczni też robią taką muzykę.”

Konflikt wokół twórczości i współprac

Wypowiedź Fagaty może nawiązywać do nieoficjalnego zakazu współpracy z nią w projektach związanych z ekipą Friza. Według internetowych spekulacji osoby powiązane z jego marką miały nie nagrywać z nią materiałów ani nie wykorzystywać jej muzyki.

Mimo to w sieci pojawiają się komentarze wskazujące na pewną sprzeczność w tej sytuacji. Internauci przypominają m.in. o projekcie Ekipa oraz twórcach powiązanych z grupą Genzie, którzy coraz częściej eksperymentują z muzyką o podobnym charakterze.

„To nie jest tak, że go nienawidzę”

Choć słowa Fagaty były ostre, influencerka podkreśliła, że nie żywi do Friza osobistej nienawiści.