Fagata odpaliła sklep z koszulkami

fot. mat. pras.

Wzorem lwiej części działających na rynku muzyczny twórców Fagata postanowiła sprzedawać merch. Rapująca influencerka uruchomiła własny sklep, w którym są póki co dostępne dwa wzory damskich koszulek, dwa kolejne są póki co zasłonięte i mają status „coming soon”. Na odsłoniętych już produktach są nadruki z charakterystycznymi dla Fagaty treściami – „Certyfikowana zła suka” oraz „Czy są tu jakieś sexy c*pki?”. Oba wzory są póki co dostępne tylko w kolorze czarnym i naturalnie w wariancie damskim. Oba wycenione na 179,99 zł produkty mają również status preorderów, w sklepie widnieje informacja, że na wysyłkę trzeba poczekać ok. pięciu tygodni.

„Dla chłopaków też spoko”

– Materiał jest kochani taki ala skims, rozciągliwy. Opina się ładnie tam, gdzie trzeba. Moi koledzy przymierzali – dla chłopaków też spoko tylko trzeba większy rozmiar. Wiadomo – bicek. Fajnie siedzi za to – zachęca do składania zamówień Fagata

Ostatnim singlem Fagaty jest wydane 1 sierpnia „Wszystko fajne”. W tym roku ukazały się m.in. jej album „Lil Fagata”, a także dwa kawałki z Sentino (w jednym pojawiła się również Natalisa). Kolejnego premierowego utworu spodziewamy się prawdopodobnie we wrześniu. Nie zdziwimy się, jeśli w towarzyszącym mu teledysku pojawią się koszulki ze sklepu fagataa.com.

