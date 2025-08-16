Szukaj
Fagata odpaliła sklep z koszulkami

Pierwsze wzory są już dostępne.

2025.08.16

opublikował:

fot. mat. pras.

Wzorem lwiej części działających na rynku muzyczny twórców Fagata postanowiła sprzedawać merch. Rapująca influencerka uruchomiła własny sklep, w którym są póki co dostępne dwa wzory damskich koszulek, dwa kolejne są póki co zasłonięte i mają status „coming soon”. Na odsłoniętych już produktach są nadruki z charakterystycznymi dla Fagaty treściami – „Certyfikowana zła suka” oraz „Czy są tu jakieś sexy c*pki?”. Oba wzory są póki co dostępne tylko w kolorze czarnym i naturalnie w wariancie damskim. Oba wycenione na 179,99 zł produkty mają również status preorderów, w sklepie widnieje informacja, że na wysyłkę trzeba poczekać ok. pięciu tygodni.

„Dla chłopaków też spoko”

Materiał jest kochani taki ala skims, rozciągliwy. Opina się ładnie tam, gdzie trzeba. Moi koledzy przymierzali – dla chłopaków też spoko tylko trzeba większy rozmiar. Wiadomo – bicek. Fajnie siedzi za to – zachęca do składania zamówień Fagata

Ostatnim singlem Fagaty jest wydane 1 sierpnia „Wszystko fajne”. W tym roku ukazały się m.in. jej album „Lil Fagata”, a także dwa kawałki z Sentino (w jednym pojawiła się również Natalisa). Kolejnego premierowego utworu spodziewamy się prawdopodobnie we wrześniu. Nie zdziwimy się, jeśli w towarzyszącym mu teledysku pojawią się koszulki ze sklepu fagataa.com.

 

