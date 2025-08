Fagata: „Musiałam kiedyś kłamać, dzisiaj mogę mówić szczerze”

fot. YouTube

Po zaskakującym i bezkompromisowym „MAMA MÓWIŁA” Fagata wraca z kolejnym numerem – „WSZYSTKIE FAJNE”. Tym razem raperka pokazuje się w odsłonie, której jej fani jeszcze nie znają: wciąż pewna siebie, ale bardziej szczera i otwarta na osobiste refleksje.

„WSZYSTKIE FAJNE” to utwór w typowo hip-hopowej stylistyce, w którym Fagata łączy charakterystyczną energię z bardziej bezpośrednim przekazem. W tekście mówi o relacjach, które nie zawsze są tym, czym się wydają, o presji otoczenia i o tym, jak trudno jest znaleźć prawdziwość w świecie pełnym masek. To piosenka, w której artystka nie tylko stawia granice, ale też dopuszcza do głosu swoje emocje.

Naturalny krok w rozwoju

Za produkcję ponownie odpowiada Syru, który wprowadza świeże, nowoczesne brzmienie – mocny beat i rapową energię przeplata z elementami nadającymi numerowi bardziej osobisty charakter. Dzięki temu „WSZYSTKIE FAJNE” brzmi jak naturalny krok w rozwoju Fagaty, pokazując jej różne twarze i nieoczywisty styl.

Ten singiel to dowód na to, że Fagata nie zatrzymuje się w miejscu – eksperymentuje i otwiera się na nowe formy, zachowując jednocześnie autentyczność i rapowy pazur.