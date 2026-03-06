CGM

Fagata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”

„Wyglądam dobrze” już w sieci

2026.03.06

opublikował:

Fagata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”

Do sieci trafił najnowszy numer Fagata, która ponownie łączy siły z Natalisą. W utworze „Wyglądam dobrze” gościnnie pojawia się Natalia, a w teledysku wystąpiła także Marta Linkiewicz. Nowy singiel już wywołuje spore emocje wśród fanów rapującej influencerki.

„Wyglądam dobrze” – odważny singiel Fagaty

Nowy kawałek to kolejna odsłona muzycznego wizerunku Fagaty, która od pewnego czasu rozwija swoją karierę w świecie rapu i pop-rapu. W utworze „Wyglądam dobrze” pojawiają się odważne i bezkompromisowe wersy, które szybko zaczęły krążyć w sieci i wzbudzać dyskusje wśród słuchaczy.

Dodatkowe zainteresowanie wzbudził także teledysk, w którym pojawiła się Marta Linkiewicz – znana z mocnych wypowiedzi i kontrowersyjnego stylu bycia.

Finał trasy Fagaty w Warszawie

Premiera nowego singla zbiega się w czasie z nadchodzącym finałem trasy koncertowej artystki. 24 kwietnia Fagata wystąpi w Klub Progresja, gdzie odbędzie się ostatni koncert trasy.

Sala warszawskiego klubu może pomieścić około 2000 fanów. Obecnie dostępne są bilety z szóstej puli w cenie 139 zł.

Tagi


Popularne newsy

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”
NEWS

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara
NEWS

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music
NEWS

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła
NEWS

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy
NEWS

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy

Pitbull ogłasza dwa halowe koncerty w Polsce
NEWS

Pitbull ogłasza dwa halowe koncerty w Polsce

Odchodzi z zespołu po 61 latach. Bruce Johnston opuszcza The Beach Boys
NEWS

Odchodzi z zespołu po 61 latach. Bruce Johnston opuszcza The Beach Boys

Polecane

CGM
Telewizja Polska pokazała fragmenty polskich eliminacji do Eurowizji na Instagramie. Sprawdź kto wypadł najlepiej

Telewizja Polska pokazała fragmenty polskich eliminacji do Eurowizji n ...

Wcześniej zarejestrowany koncert będzie można obejrzeć jutro

8 godzin temu

CGM
Fekir wraca z nowym singlem „Demon w głowie 2”

Fekir wraca z nowym singlem „Demon w głowie 2”

Zapowiedź albumu „GEN ULTIMATE”

11 godzin temu

CGM
Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Dami ...

Emocjonalny występ, który poruszył jurorów

15 godzin temu

CGM
Britney Spears prowadziła samochód nie tylko pod wpływem alkoholu, ale także pod wpływem narkotyków?

Britney Spears prowadziła samochód nie tylko pod wpływem alkoholu, ale ...

W samochodzie znaleziono nieznaną substancję

17 godzin temu

CGM
Harry Styles po raz pierwszy raz o śmierci Liama Payne’a

Harry Styles po raz pierwszy raz o śmierci Liama Payne’a

Ponad rok po tragicznej śmierci Liama, Harry zdecydował się publicznie zabrać głos w sprawie

17 godzin temu

CGM
Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Iga Lis ma szansę zdobyć nagrodę za film „Bałtyk”

18 godzin temu