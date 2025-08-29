Szukaj
Fagata: „Jestem dziewczyną na zawsze, nie jakąś k***ą na chwilę"

Niecodzienny love song z udziałem gościa.

2025.08.29

opublikował:

fot. kadr z wideo

Fagata rozpoczęła sierpień premierą singla „Wszystkie fajne”, a kończy go kolejnym singlem – „Pow Pow”. Nowa piosenka rapującej influencerki to niecodzienny love song nagrany z udziałem gościa. Dlaczego niecodzienny? To proste – Fagata pozostaje Fagatą, więc jej miłosne wyznania są odrobinę wulgarne i nie zapewne nie wszystkim przypadną do gustu. „Jestem dziewczyną na zawsze, nie jakąś k***ą na chwilę” – deklaruje w „Pow Pow” gwiazda.

Fagata łączy siły z Dajczmanem

„Zwykle tego nie robię, ale przy Tobie czuję, że mogę / Usiąść Ci na twarzy, bo nie dasz mi wejść na głowę / Nawet jak mnie wk***isz, to i tak ja nie odchodzę / A jeśli Ty odejdziesz — nigdy się z tym nie pogodzę / Kiedy jestem z Tobą, w brzuchu czuję tylko motyle / Chcę, żebyś został w środku — ze mną założył rodzinę” – nawija w swojej zwrotce Fagata. Partnerujący jej w „Pow Pow” Dajczman nie pozostaje w tyle. „Patrzę w Twoje niebieskie oczy, czuję się jak Blueface / Złap mnie za szczoteczkę i wyciśnij mnie jak toothpaste / Ona przychodzi na seks, bo Dajczman znowu na trzeźwo / Dobrze, że nie piję, bo by miała do czynienia z bestią”.

Bawcie się dobrze w ostatni weekend wakacji i uważajcie na siebie.

