“Elwira” – pierwszy singiel zapowiadający drugą płytę zespołu Sonbird

fot. Paweł Żarko

Niespełna cztery miesiące temu swoją premierę miała EP-ka zatytułowana „EP25” – symboliczny powrót zespołu Sonbird po dłuższej nieobecności na muzycznej scenie. To cztery utwory, które stanowiły emocjonalny zapis doświadczeń, zmian i refleksji, jakie towarzyszyły muzykom w ostatnich latach. „EP25” była dla zespołu swoistym testem – próbą ponownego wejścia w rytm twórczy, ale też szczerą rozmową z samymi sobą i ze słuchaczami.

Dziś zespół prezentuje singiel „Elwira” – pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego, drugiego, studyjnego albumu. To utwór, który nie tylko kontynuuje nowy rozdział rozpoczęty przez EP-kę, ale też rozwija go w dojrzalszym kierunku, odsłaniając kolejne warstwy emocji i brzmień, które Sunbird chce nam opowiedzieć.

Nowa płyta w drodze

– „Elwira” to dla nas symbol – może być osobą, momentem lub emocją, która popycha do działania. Dla każdego może oznaczać coś innego. Dla nas to iskra, która motywuje, wspiera i przypomina, że warto ruszyć z miejsca – nawet jeśli wszystko inne mówi, żeby zostać.

Piosenka opowiada o zmęczeniu codziennością, o potrzebie ucieczki i zrobienia czegoś tylko dla siebie. Z doświadczenia wiemy, jak trudno czasem o ten impuls – dlatego tym razem to my chcemy dzielić się motywacją i zorganizować plan oderwania się od męczącej codzienności. Zróbmy to razem.

Utwór jest dla nas powrotem do charakterystycznego brzmienia energicznych gitar, emocjonalnego wokalu oraz żywej sekcji rytmicznej. W tekście nawiązujemy do naszych planów, które niestety, ale się nie zrealizowały. Po premierze EP-ki, która była dla nas dużym eksperymentem, prezentacją nowych nas oraz powrotem na scenę, przekazujemy Wam pierwszy singiel zapowiadający naszą długo wyczekiwaną płytę – komentują członkowie Sonbird.