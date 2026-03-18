Edyta Górniak wspomina spotkanie z Justinem Bieberem. Gwiazda przyznaje, że jeździła jedną windą z The Weekndem

Międzynarodowe kontakty polskiej gwiazdy

Edyta Górniak po raz kolejny zaskoczyła fanów, dzieląc się kulisami swoich kontaktów ze światowymi gwiazdami. W jednym z ostatnich wywiadów ujawniła, że miała okazję osobiście poznać Justin Bieber.

– „Poznałam kiedyś – rozmawialiśmy z godzinkę” – wspominała artystka, sugerując, że ich spotkanie było dłuższe i bardziej swobodne, niż można by się spodziewać.

Kylie Minogue pisała dla Górniak

To jednak nie koniec zaskoczeń. Wokalistka zdradziła również, że dla niej samej utwory tworzyły światowe gwiazdy – w tym Kylie Minogue.

Co więcej, Górniak przyznała, że posiada kompozycje od twórców odpowiedzialnych za sukcesy takich ikon jak Madonna, Michael Jackson, Mariah Carey czy Christina Aguilera.

Niewykorzystane okazje

Artystka przyznała jednak, że nie zawsze wykorzystywała nadarzające się szanse. Wspomniała sytuację, gdy mieszkała w pobliżu The WeekndA.

– „Zjeżdżaliśmy tą samą windą… przekreśliłam jakąś szansę współpracy” – powiedziała, przyznając, że zabrakło jej odwagi, by zrobić pierwszy krok.

Sukcesy na europejskiej scenie

W rozmowie wróciła także do swoich międzynarodowych osiągnięć. Jej singiel „One & One” w 1999 roku trafił na 28. miejsce European Radio Top 50, co było jednym z pierwszych tak znaczących sukcesów polskiej artystki na Zachodzie.