Edyta Górniak świętuje 30-lecie debiutanckiego albumu „Dotyk” jubileuszową reedycją

2025.12.07

Warner Music Poland ogłasza premierę wyjątkowego wydawnictwa „Dotyk (30th Anniversary Edition)”. Trzy dekady po debiutanckim albumie, który zdefiniował lata 90. w polskiej muzyce, fani mogą cieszyć się odświeżoną wersją klasyki. Premiera cyfrowa i fizyczna odbyła się 5 grudnia 2025 roku.

Jubileuszowa reedycja „Dotyk” – nowa oprawa wizualna i limitowane wydania

Debiut Edyty Górniak, który zdobył Diamentową Płytę, powraca z nowoczesną poligrafią, wykorzystującą kultowe zdjęcia autorstwa Marleny Bielińskiej.

Projektant graficzny Tomek Kuczma mówi:

„Oprawa jubileuszowej reedycji stara się pozostać elegancka, cicha i delikatna, żeby dać wybrzmieć energii zawartej w klasycznych zdjęciach sprzed 30 lat.”

Album dostępny jest w serwisach streamingowych oraz w wersjach fizycznych: CD, czarny winyl oraz limitowany malinowy winyl. W środku fani znajdą niepublikowane zdjęcia i osobistą notkę od Artystki.

Edyta Górniak wspomina debiut „Dotyk”

Artystka podkreśla wyjątkowość swojego debiutu:

„8 maja 1995 roku wydałam album, który jakimś magicznym zbiegiem okoliczności zapisał się w historii. Zjednoczył i rozkochał miliony Serc. Oddaliśmy wszystko, czym wtedy byliśmy. To wasze Serca pokazały, że to wystarczyło.”

Utwory, które weszły do kanonu polskiej muzyki

Album „Dotyk” to prawdziwy wehikuł czasu. Zawiera utwory, które stały się klasykami:

  • „Jestem kobietą” – euforyczny pop

  • „Dotyk” – zmysłowe R&B

  • „Szyby” – intymna, wzruszająca ballada

  • „To nie ja” – monumentalny hit, który stał się wizytówką artystki na scenie międzynarodowej

Fani w mediach społecznościowych podkreślali, że reedycja to „najlepszy album w karierze artystki” i „pozycja obowiązkowa”, na którą czekali latami.

