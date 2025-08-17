Szukaj
Ed Sheeran w koszulce polskiego klubu piłkarskiego

Miły gest Brytyjczyka.

2025.08.17

Ed Sheeran w koszulce polskiego klubu piłkarskiego

fot. @czyzewsky

Artyści zakładający na siebie odzież związaną z miejscem, w którym występują, to bardzo prosty, ale zawsze miły gest. Post Malone wystąpił na poznańskim BitterSweet Festivalu w koszulce z napisem „Poland”. Artysta komplementował polską publiczność i kilkukrotnie dziękował jej.

Ed Sheeran w koszulce Śląska Wrocław

Ed Sheeran podszedł do tematu bardziej lokalnie. Artysta odwiedza nas regularnie i zwiedza polskie stadiony. Anglik koncertował już na PGE Narodowym w Warszawie, na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, teraz przyszła pora na Wrocław. Ed pojawił się na tamtejszej Tarczyński Arenie w koszulce Śląska Wrocław. Kibice WKS-u, który spadł z ekstraklasy, śmieją się, że Ed zrobił w ten sposób więcej dla wrocławskiej drużyny niż jej władze i kolejni prezesi w ostatnich latach.

