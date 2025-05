Dziś półfinał Eurowizji. Bukmacherzy oceniają szanse Justyny Steczkowskiej

fot. CGM.pl

Już dziś w Bazylei odbędzie się pierwszy półfinałowy koncert Konkursu Piosenki Eurowizji. We wtorkowy wieczór zaprezentują się reprezentanci 15 krajów, w tym Polski. Do sobotniego finału awansuje najlepsza dziesiątka. Czy Justyna Steczkowska się w niej znajdzie? Bukmacherzy dają jej na to spore szanse.

Na oficjalnej stronie Eurowizji znajdziemy najnowsze notowania bukmacherów, którzy przewidują, kto ma największe szanse na awans do finału. Według nich na 95% do sobotniego koncertu przejdą KAJ (Szwecja) oraz Tommy Cash (Estonia). Nieco mniej – 94% szans specjaliści dają reprezentantom Holandii (Claude) oraz Ukrainy (Ziferblat). Dalej mamy albański duet Shkhodra Elektronike z 93% szans.

Justyna Steczkowska może być spokojna?

Jak widać, artyści z pierwszej piątki notowań to raczej pewniaki. Wygląda na to, że Justyna Steczkowska także może być w miarę spokojna. Polka znajduje się na ósmym miejscu notowania bukmacherów. Jej szanse na awans wynoszą 84%, tyle samo ile ma Cypryjczyk Theo Evan.

Dziesiątkę kandydatów z największymi szansami na awans zamyka reprezentujący San Marino Gabry Ponte (52%). Czy oficjalne wyniki potwierdzą prognozy? Przekonamy się dziś wieczorem.