CGM

Dziewczyna Żabsona wystąpiła w nowym klipie Modelek

MODELKI kończą 2025 rok singlem „KTO MA STYL”

2025.12.15

opublikował:

Dziewczyna Żabsona wystąpiła w nowym klipie Modelek

MODELKI kończą 2025 rok z rozmachem, prezentując nowy singiel „KTO MA STYL”. Utwór przenosi słuchaczy w klimaty wczesnych lat 2000., przywołując na myśl wielkie hity z tamtej dekady i podkreślając wszechstronność zespołu w muzyce pop.

„KTO MA STYL” – hymn pewności siebie

Piosenka „KTO MA STYL” jest hołdem dla wszystkich, którzy znają swoją wartość i wzmacniają ją u innych. Zespół pokazuje, że większą wartością niż pieniądze, operacje plastyczne czy drogie dodatki jest pewność siebie, świadomość ciała i wiara we własne umiejętności. Jak mówi Zuza:

„Jeśli uwierzycie w siebie, każdy będzie wiedział 'kto ma styl’ i tym przyciągacie do siebie ludzi.”

MODELKI ambasadorkami Spotify EQUAL Polska 2025

Rok 2025 był przełomowy dla MODELKI nie tylko muzycznie, ale także w kontekście społecznej aktywności. Zespół został ambasadorem programu Spotify EQUAL, który promuje kobiety w przemyśle muzycznym, zwiększa widoczność ich muzyki na playlistach, a także wspiera edukację i budowanie społeczności.

Ula, Aga i Zuza zostały wyróżnione za całokształt swojej pracy w 2025 roku. W tym czasie MODELKI przekroczyły 2 miliony słuchaczy miesięcznie. Playlistę „Best of EQUAL Polska 2025” otwiera singiel „Miss Dior”, potwierdzając ich rosnącą popularność w polskim popie.

Mila Janowska w teledysku do „KTO MA STYL”

W kipie do „KTO MA STYL” epizodyczną rolę zagrała Mila Janowska, prywatnie dziewczyna Żabsona, która była odpowiedzialna za casting do teledysku.

Tagi


Popularne newsy

Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych
NEWS

Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
NEWS

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu
NEWS

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?
NEWS

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?

Hakerzy wyłudzili miliardy, podszywając się pod Taylor Swift i inne gwiazdy. Straty fanów w 2025 roku są ogromne
NEWS

Hakerzy wyłudzili miliardy, podszywając się pod Taylor Swift i inne gwiazdy. Straty fanów w 2025 roku są ogromne

Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku
NEWS

Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku

Florence Welch bała się występu z Taylor Swift na Eras Tour. „Myślałam, że wszystko zepsuję”
NEWS

Florence Welch bała się występu z Taylor Swift na Eras Tour. „Myślałam, że wszystko zepsuję”

Polecane

CGM
Ozzy Osbourne zawarł ze swoją żoną pakt o wspomaganym samobójstwie. Sharon tłumaczy dlaczego nigdy go nie wypełniła

Ozzy Osbourne zawarł ze swoją żoną pakt o wspomaganym samobójstwie. Sh ...

Decyzja była omawiana od 2007 roku.

2 godziny temu

CGM
Zobacz jak Taylor Swift rozdaje miliony dolarów załodze „Eras Tour”

Zobacz jak Taylor Swift rozdaje miliony dolarów załodze „Eras Tour”

Według doniesień Taylor przyznała 197 milionów dolarów bonusów osobom pracującym przy jej trasie

3 godziny temu

CGM
Trasa „Cowboy Carter” Beyoncé najbardziej dochodową trasą solowego artysty 2025 roku

Trasa „Cowboy Carter” Beyoncé najbardziej dochodową trasą solowego art ...

Beyoncé pierwszą Amerykanką z dwoma trasami powyżej 400 mln dolarów

4 godziny temu

CGM
Bonson prezentuje teledysk do numeru „Trochę nieba”: „Dość ku**y zabawa moim kosztem”

Bonson prezentuje teledysk do numeru „Trochę nieba”: „Dość ku** ...

Gościnnie w kawałku usłyszmy Dedisa

5 godzin temu

CGM
JWP/BC łączą siły z Akhenatonem, Relo i Just Music Beats – historyczna kooperacja Warszawy i Marsylii w hip-hopie

JWP/BC łączą siły z Akhenatonem, Relo i Just Music Beats – histo ...

Share Tweet Warszawsko-marsylska współpraca JWP/BC z Akhenatonem z legendarnej grupy

5 godzin temu

CGM
50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notori ...

Diddy i Biggie - obecni, ale nie zamieszani?

6 godzin temu