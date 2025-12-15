Dziewczyna Żabsona wystąpiła w nowym klipie Modelek

MODELKI kończą 2025 rok z rozmachem, prezentując nowy singiel „KTO MA STYL”. Utwór przenosi słuchaczy w klimaty wczesnych lat 2000., przywołując na myśl wielkie hity z tamtej dekady i podkreślając wszechstronność zespołu w muzyce pop.

„KTO MA STYL” – hymn pewności siebie

Piosenka „KTO MA STYL” jest hołdem dla wszystkich, którzy znają swoją wartość i wzmacniają ją u innych. Zespół pokazuje, że większą wartością niż pieniądze, operacje plastyczne czy drogie dodatki jest pewność siebie, świadomość ciała i wiara we własne umiejętności. Jak mówi Zuza:

„Jeśli uwierzycie w siebie, każdy będzie wiedział 'kto ma styl’ i tym przyciągacie do siebie ludzi.”

MODELKI ambasadorkami Spotify EQUAL Polska 2025

Rok 2025 był przełomowy dla MODELKI nie tylko muzycznie, ale także w kontekście społecznej aktywności. Zespół został ambasadorem programu Spotify EQUAL, który promuje kobiety w przemyśle muzycznym, zwiększa widoczność ich muzyki na playlistach, a także wspiera edukację i budowanie społeczności.

Ula, Aga i Zuza zostały wyróżnione za całokształt swojej pracy w 2025 roku. W tym czasie MODELKI przekroczyły 2 miliony słuchaczy miesięcznie. Playlistę „Best of EQUAL Polska 2025” otwiera singiel „Miss Dior”, potwierdzając ich rosnącą popularność w polskim popie.

Mila Janowska w teledysku do „KTO MA STYL”

W kipie do „KTO MA STYL” epizodyczną rolę zagrała Mila Janowska, prywatnie dziewczyna Żabsona, która była odpowiedzialna za casting do teledysku.