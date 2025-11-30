Dziarma pochwaliła się sesją ślubną. „W sukience teściowej. Najszczęśliwszy dzień mojego życia”

CGM

2025.11.30

Foto: @dziarmadziarma

Dziarmaponownie zaskoczyła swoich fanów. Jedna z najbardziej wyrazistych postaci na polskiej scenie muzycznej opublikowała w niedzielę serię zdjęć, na których pozuje w sukni ślubnej u boku ukochanego. Kadry w estetyce vintage od razu wywołały lawinę komentarzy i spekulacji w mediach społecznościowych.

Dziarma – od talent show do czołówki miejskiej sceny muzycznej

Agata Dziarmagowska zadebiutowała jako nastolatka w programach „Mam Talent!” i „X Factor”. Choć nie zwyciężyła żadnego z show, to właśnie tam zyskała ogromną rozpoznawalność, pierwszych fanów oraz uwagę wytwórni płytowych. W kolejnych latach wypracowała własny, charakterystyczny styl, przechodząc od popowych brzmień z elementami rapu do mroczniejszego, elektronicznego i urbanowego klimatu.

Artystka ma na koncie EP-kę, album oraz pierwszy mixtape, który ukazał się w ubiegłym roku. Dynamiczna kariera muzyczna idzie w parze z działalnością w mediach społecznościowych, gdzie Dziarma regularnie prezentuje swoje artystyczne transformacje. Widzowie mogli oglądać ją także w roli jurorki w programie Netflixa „Nowe Rozdanie: Rhythm+Flow Polska”.

Zaskakujące zdjęcia w ślubnej sukni

W niedzielne popołudnie Dziarma opublikowała serię fotografii, na których pozuje w sukni ślubnej, intrygując swoich obserwatorów. Na ujęciach widzimy ją z ukochanym, z którym wymienia namiętne pocałunki. Para pozowała w kilku lokalizacjach – w samochodzie, w klimatycznej tajskiej restauracji oraz na ulicach Warszawy. Artystka podpisała zdjęcia jednym słowem: „married” i oznaczyła Urząd Stanu Cywilnego Warszawa Praga-Północ.

„Najszczęśliwszy dzień mojego życia”

Pod zdjęciami Dziarma doprecyzowała kontekst, zdradzając szczegóły wyjątkowego momentu.

„W sukience teściowej, z najlepszym człowiekiem pod słońcem. Najszczęśliwszy dzień mojego życia spędzony z rodziną i przyjaciółmi. Wdzięczna” – napisała.

Nie zabrakło spekulacji fanów, którzy zastanawiali się, czy pokazywane fotografie dokumentują rzeczywistą uroczystość, czy może stanowią element promocji nowego teledysku. Niezależnie od tego, internauci zasypali artystkę gratulacjami i życzeniami miłości.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez DZIARMA ☆ (@dziarmadziarma)

