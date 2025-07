Dwa Sławy z konkretną muzyczną niespodzianką

fot. mat. pras.

Jeśli stęskniliście się za duetem Dwa Sławy, to mamy dla Was świetne informacje. Astek i Rado postanowili podsumować intensywny czas, który towarzyszy im niezmiennie od styczniowej premiery albumu „Dobrze by było”. Zespół zapowiedział premierę nowej EP-ki, a także specjalny koncert podczas łódzkiego festiwalu People in Tune, gdzie będzie można zdobyć fizyczny egzemplarz tego ściśle limitowanego projektu.

People in Tune to nowy łódzki festiwal muzyczny, propagujący wartościową sztukę i kulturę. W tym roku organizatorzy i zaproszeni twórcy celebrują lokalność. Już 27 września w Klubie Wytwórnia odbędzie się trzecia odsłona tego wydarzenia, a gwiazdą wieczoru będzie duet Dwa Sławy.

Co najważniejsze jednak – obecność na koncercie to jedyna i niepowtarzalna szansa, aby zdobyć fizyczny egzemplarz nowego mini-albumu Sławów. Nadchodzący materiał jest póki co okryty nimbem tajemnicy, ale już wkrótce poznamy pierwsze zarysy jego zawartości. Póki co wiadomo tyle, że Astek i Rado postanowili podsumować na nim intensywny czas, który towarzyszy im niezmiennie od styczniowej premiery albumu „Dobrze by było”.

Niespodzianki od Dwóch Sławów

Podczas People in Tune: X2 Day odbędzie się premierowy koncert nowej EP-ki zespołu, a scenicznymi gośćmi Sławów będą m.in. legendarny łódzki Afront, Bardal ze składu Rów Babicze, Gruby Mielzky, a także inni artyści, których personalia zostaną ujawnione w późniejszym terminie.

Jednak People in Tune: X2 Day to nie tylko koncert Sławów, wzbogacony o znamienitych gości, ale również dodatkowe atrakcje w części dziennej festiwalu:

– spotkanie z @atutowym z zakresu produkcji muzycznej,

– DJ-skie warsztaty turntablistyczne

– spotkanie autorskie z Jackiem Balińskim, pomysłodawcą i twórcą fenomenalnej serii książek „To nie jest hip-hop. Rozmowy”,

– targi płyt winylowych.

Wstęp na część dzienną People in Tune Festival jest bezpłatny. Start sprzedaży biletów na platformie Going zaplanowany jest na poniedziałek 14 lipca. Każda osoba posiadająca bilet otrzyma CD-suplement do albumu „Dobrze By Było” w postaci wspomnianej już premierowej EP-ki. Wydawnictwo w formie fizycznej nie trafi do dystrybucji sklepowej.