Dwa Sławy mówią: „To jest koniec”

fot. mat. pras.

O północy na platformach streamingowych i na YouTubie pojawił się nowy singiel Dwóch Sławów. „To jest koniec” to zapowiedź nowej EP-ki zespołu, którą w wersji fizycznej będzie można nabyć jedynie podczas zaplanowanego na 27 września w łódzkiej Wytwórni festiwalu People In Tune. Dwa Sławy będą gwiazdami wieczoru, na scenie pojawią się ponadto Afront, Bardal ze składu Rów Babicze, Gruby Mielzky i inni.

Dwa Sławy zapraszają na People in Tune: X2 Day

Bilety na People in Tune: X2 Day są już dostępne. Każda osoba, która pojawi się z wejściówką na nocnej części wydarzenia, otrzyma fizyczne wydanie EP-ki – suplementu do albumu „Dobrze by było”.