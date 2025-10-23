Szukaj
Dwa kolejne openerowe ogłoszenia. Calvin Harris i Ethel Cain wystąpią w Gdyni

Dobry dzień dla fanów muzyki

2025.10.23

opublikował:

Dwa kolejne openerowe ogłoszenia. Calvin Harris i Ethel Cain wystąpią w Gdyni

foto: mat. pras.

Open’er Festival 2026 w Gdyni z każdym ogłoszeniem wygląda coraz bardziej imponująco. Dziś rano organizatorzy potwierdzili, że do składu dołączają Nick Cave oraz Teddy Swims, teraz ogłoszono występy takich artystów jak Calvin Harris i Ethel Cain.

Calvin Harris, to światowa gwiazda muzyki elektronicznej i pop, wystąpi na Orange Main Stage 2 lipca 2026 roku. Jego show to gwarancja niesamowitej energii i największych hitów, które rozgrzeją publiczność do czerwoności.

Ethel Cain zagra dzień później – 3 lipca na Tent Stage. Artystka, łącząca alternatywny pop z indie rockiem, znana jest z emocjonalnych, hipnotyzujących występów.

Do line-upu dołączyli wcześniej Nick Cave – kultowy artysta, którego koncerty to pełne emocji, mroczne i poetyckie widowiska oraz Teddy Swims – wokalista o niezwykłym głosie, łączący soul, pop i R&B w wyjątkowym stylu.

Wcześniej ogłoszono, że na Open’erze 2026 zagra The Cure – legendarna grupa, która od dekad inspiruje fanów alternatywnego rocka na całym świecie.

Open’er Festival 2026 odbędzie się tradycyjnie w Gdyni, gromadząc tysiące fanów muzyki z Polski i z zagranicy.

🎫 Bilety dostępne na: opener.pl/bilety

