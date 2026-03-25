Duffy opowie historię swojego uprowadzenia w nowym dokumencie Disney+

Powrót po latach milczenia

2026.03.25

Duffy opowie historię swojego uprowadzenia w nowym dokumencie Disney+

Duffy po latach milczenia zdecydowała się opowiedzieć swoją historię w nowym pełnometrażowym dokumencie platformy Disney+. Produkcja ma przedstawić jej drogę od światowej sławy, przez dramatyczne wydarzenia, aż po proces leczenia i odzyskiwania głosu.

Od globalnej gwiazdy do zniknięcia z show-biznesu

W końcówce lat 2000. Duffy była jedną z największych gwiazd muzyki pop. Jej debiutancki album „Rockferry” oraz przebój „Mercy” zdobyły listy przebojów na całym świecie i przyniosły jej międzynarodową sławę.

W szczytowym momencie kariery artystka nagle zniknęła z życia publicznego, co przez lata było przedmiotem spekulacji.

Dramatyczne wyznanie z 2020 roku

Dopiero w 2020 roku Duffy ujawniła, że jej zniknięcie było związane z traumatycznymi doświadczeniami – została uprowadzona, odurzona i padła ofiarą przemocy. Jej historia poruszyła opinię publiczną i zmieniła sposób, w jaki postrzegano jej wieloletnią nieobecność w branży muzycznej.

Dokument o powrocie do głosu

Nowy film dokumentalny powstaje w Wielkiej Brytanii i ma charakter głęboko osobisty. Reżyserką projektu jest Gill Callan, która otrzymała pełny dostęp do artystki oraz jej archiwalnych materiałów.

Produkcja ma pokazać:

  • drogę Duffy od dzieciństwa w Walii,
  • jej błyskawiczny sukces,
  • nagłe wycofanie się z życia publicznego,
  • proces powrotu do równowagi psychicznej.

„To jej głos i jej prawda”

Przedstawiciele Disney+ podkreślają, że dokument daje artystce możliwość opowiedzenia własnej historii bez pośredników i medialnych interpretacji.

Twórcy zaznaczają, że produkcja została przygotowana z wyjątkową wrażliwością i ma charakter refleksyjny, skupiający się na sile, traumie oraz odbudowie życia po trudnych doświadczeniach.

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao

Była członkini Pussycat Dolls pominięta w reaktywacji grupy przez poglądy polityczne

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

Michał Wiśniewski może trafić do więzienia? Nowe ustalenia w głośnej sprawie

Jay-Z ogłasza trzeci koncert na Yankee Stadium. „Extra Innings&# ...

Była członkini Pussycat Dolls pominięta w reaktywacji grupy przez pogl ...

Netflix użył AI do odtworzenia głosu Hillela Slovaka w nowym dokumenci ...

Miley Cyrus ujawnia z kim romansowała podczas kręcenia serialu „Hannah ...

Jay-Z wyjaśnia dlaczego wybrał Kendricka Lamara na Super Bowl

Yung Miami twierdzi, że przez relację z Diddym „straciła pieniąd ...

