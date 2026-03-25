Duffy opowie historię swojego uprowadzenia w nowym dokumencie Disney+

Duffy po latach milczenia zdecydowała się opowiedzieć swoją historię w nowym pełnometrażowym dokumencie platformy Disney+. Produkcja ma przedstawić jej drogę od światowej sławy, przez dramatyczne wydarzenia, aż po proces leczenia i odzyskiwania głosu.

Od globalnej gwiazdy do zniknięcia z show-biznesu

W końcówce lat 2000. Duffy była jedną z największych gwiazd muzyki pop. Jej debiutancki album „Rockferry” oraz przebój „Mercy” zdobyły listy przebojów na całym świecie i przyniosły jej międzynarodową sławę.

W szczytowym momencie kariery artystka nagle zniknęła z życia publicznego, co przez lata było przedmiotem spekulacji.

Dramatyczne wyznanie z 2020 roku

Dopiero w 2020 roku Duffy ujawniła, że jej zniknięcie było związane z traumatycznymi doświadczeniami – została uprowadzona, odurzona i padła ofiarą przemocy. Jej historia poruszyła opinię publiczną i zmieniła sposób, w jaki postrzegano jej wieloletnią nieobecność w branży muzycznej.

Dokument o powrocie do głosu

Nowy film dokumentalny powstaje w Wielkiej Brytanii i ma charakter głęboko osobisty. Reżyserką projektu jest Gill Callan, która otrzymała pełny dostęp do artystki oraz jej archiwalnych materiałów.

Produkcja ma pokazać:

drogę Duffy od dzieciństwa w Walii,

jej błyskawiczny sukces,

nagłe wycofanie się z życia publicznego,

proces powrotu do równowagi psychicznej.

„To jej głos i jej prawda”

Przedstawiciele Disney+ podkreślają, że dokument daje artystce możliwość opowiedzenia własnej historii bez pośredników i medialnych interpretacji.

Twórcy zaznaczają, że produkcja została przygotowana z wyjątkową wrażliwością i ma charakter refleksyjny, skupiający się na sile, traumie oraz odbudowie życia po trudnych doświadczeniach.