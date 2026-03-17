CGM

Drake wysłał prywatną wiadomość do fana po jego viralach. „New breakdowns coming Dylan”

2026.03.17

opublikował:

Dylan Garcia zdobył ogromną popularność dzięki serii wideo „Explaining Drake songs to my girlfriend”, w której w luźny i humorystyczny sposób tłumaczy teksty Drake’a swojej dziewczynie. W każdym filmie odpowiada na pytania dotyczące wersów, odniesień i beefów rapera, prezentując swoje interpretacje. Jeden z pierwszych odcinków osiągnął około dwóch milionów wyświetleń, a kolejne nagrania tylko zwiększyły zainteresowanie internautów, czyniąc serię prawdziwym viralem w mediach społecznościowych.

Drake reaguje: wiadomość i follow dla fana

Największym zaskoczeniem dla Garcii było to, że sam Drake postanowił skontaktować się z nim bezpośrednio. Raper wysłał mu wiadomość na Instagramie: „New breakdowns coming Dylan” i zaczął go obserwować. Dylan odczytał tę reakcję jako sygnał, że Drake szykuje nowy materiał muzyczny, co wywołało falę spekulacji wśród fanów i internautów.

Nowy materiał Drake’a i projekt „Iceman”

Drake od dłuższego czasu rozwija projekt „Iceman”, którego pierwszy odcinek został opublikowany w lipcu 2025 roku. Tego samego dnia ukazał się singiel „What Did I Miss?”, a wideo Garcii analizujące jedną z linijek tego utworu zdobyło już ponad cztery miliony wyświetleń. Popularność jego serii wynika z tego, że w prosty i przystępny sposób tłumaczy skomplikowane teksty, jednocześnie dodając humor i osobiste komentarze, co sprawia, że materiał jest wyjątkowo angażujący dla fanów.

Viral, który łączy twórczość artysty z kreatywnością fanów

Reakcja Drake’a pokazuje, jak ogromny wpływ może mieć viral w internecie i jak może dotrzeć do samej gwiazdy muzyki. Wiadomość od rapera nie tylko podkreśla jego zainteresowanie działaniami fanów, ale również zwiększa oczekiwania wobec nowego albumu. Historia Garcii jest przykładem na to, że internetowy viral może stać się mostem między fanami a artystami, łącząc twórczość z kreatywnością odbiorców w sposób wyjątkowy.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dylan Garcia (@dylangarcai)

Tagi


Popularne newsy

Polecane

