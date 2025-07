Drake prezentuje odnowiony prywatny odrzutowiec. Luksus za 185 milionów dolarów

fot. mat. pras.

Drake po raz kolejny zaskakuje swoich fanów, tym razem prezentując odnowiony odrzutowiec Air Drake. W najnowszym filmie na Instagramie artysta zabiera ponad 142 miliony obserwujących na wirtualną wycieczkę po Boeing 767, który kosztował 185 milionów dolarów. Sam Drake wspomina, że otrzymał obietnicę od CEO Cargojet, Ajaya Virmaniego, iż będzie miał do dyspozycji największy prywatny odrzutowiec na świecie, porównywalny tylko z tym należącym do prezydenta.

Luksusowe wnętrze Air Drake

Po modernizacji, Air Drake oferuje pasażerom wyjątkowy komfort i prywatność. Na pokładzie znajdują się trzy sypialnie z łazienkami, przestronny salon z luksusowym oświetleniem, kino domowe oraz strefa do gry w pokera z dedykowanym stołem. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie, a zmienione oświetlenie dodaje elegancji całemu statkowi powietrznemu.

Design inspirowany Virgil Abloh

Zewnętrzna część odrzutowca została ozdobiona przez zmarłego projektanta Virgila Abloha. Motyw nieba z chmurami w odcieniach błękitu i bieli, logo OVO (October’s Very Own) oraz napis „IF YOU’RE READING THIS WE LEFT” nawiązują do albumu Drake’a z 2015 roku.

Reakcje fanów

Fani artysty nie kryli zachwytu nad nowym wyglądem odrzutowca. W komentarzach na Instagramie pojawiły się takie reakcje jak:

„MTV Cribs na pokładzie samolotu to szaleństwo!”

„Bracie, tu można mieszkać!”

„Masz kino w samolocie? To już nie jest samolot, to mobilny pałac!”