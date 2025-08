Drake i Central Cee podbijają internet nowym singlem „Which One”

Nowy singiel Drake’a i Central Cee – „Which One” już dostępny

Drake i Central Cee połączyli siły w nowym utworze zatytułowanym „Which One”, który miał swoją premierę 24 lipca 2025 roku podczas drugiego odcinka livestreamu Iceman. Singiel od razu wzbudził ogromne zainteresowanie wśród fanów na całym świecie, a jego debiut na festiwalu Wireless w Manchesterze tylko wzmocnił jego pozycję na scenie muzycznej.

„Which One” na listach przebojów – nowy rekord Drake’a

Utwór „Which One” zadebiutował na 7. miejscu listy Billboard Hot 100, co oznacza, że Drake ustanowił nowy rekord – 84. utwór w top 10 tego notowania. To ogromne osiągnięcie, które pokazuje nieustającą popularność kanadyjskiego rapera. Central Cee również zyskuje na globalnym rozgłosie dzięki tej współpracy.

Brzmienie i styl – połączenie UK drill, dancehall i Afrobeats

„Which One” to utwór łączący energię brytyjskiego grime’u, wokalną charyzmę Central Cee i melodyjne wpływy Afrobeats oraz dancehallu, z których słynie Drake. Produkcja jest nowoczesna i rytmiczna, a linia melodyczna szybko wpada w ucho. Tematyka utworu skupia się na pytaniach o wybory, sukces i życie w świetle reflektorów.

Promocja bez TikToka – strategia inna niż wszystkie

W przeciwieństwie do wielu dzisiejszych premier, „Which One” nie był promowany przez TikToka. Drake postawił na livestream Iceman i realne wydarzenia, jak występy festiwalowe. Dzięki temu singiel zyskał organiczny zasięg i zbudował autentyczne zainteresowanie bez konieczności virali w mediach społecznościowych.

Współpraca po sukcesie „On the Radar Freestyle”

Choć „Which One” to pierwszy oficjalny singiel tej dwójki, artyści wcześniej spotkali się w 2023 roku przy nagraniu „On the Radar Freestyle”, które szybko zdobyło popularność wśród fanów muzyki grime i drill. Najnowszy utwór to naturalna kontynuacja tej współpracy i pokaz siły obu raperów.

Co dalej? Nadchodzi album Drake’a „Iceman”

Singiel „Which One” to przedsmak nadchodzącego albumu Drake’a pt. „Iceman”, którego premiera planowana jest na jesień 2025. Seria livestreamów pod tym samym tytułem zapowiada jeszcze więcej premier, występów i niespodzianek dla fanów.