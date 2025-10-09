Szukaj
„DOWNTOWN” – trapowy banger ze stART Mixtape 2

Międzynarodowy projekt stART Mixtape 2 w polskich Tatrach

2025.10.09

opublikował:

„DOWNTOWN” – trapowy banger ze stART Mixtape 2

„DOWNTOWN” to trzeci singiel promujący stART Mixtape 2, międzynarodowy projekt muzyczny, którego tegoroczna edycja odbyła się w malowniczych polskich Tatrach. Utwór łączy w sobie różne kultury, języki i style, tworząc uniwersalny trapowy vibe, który sprawdza się zarówno na scenie, jak i w głośnikach samochodowych.

Kto występuje na „DOWNTOWN”?

Na tracku spotykają się czterej artyści:

Kosjusz – wnosi chwytliwość i klubowy potencjał dzięki polsko-angielskiemu refrenowi

Zdunekk – mocna pierwsza zwrotka z charakterystycznym flow

Omar Santana – włoski punchline w środku utworu, który nadaje międzynarodowy charakter

Jimmy – domykający kawałek lirycznym, melodyjnym wjazdem

To trap w najczystszej postaci: surowy, mocny beat, ekspresyjne delivery, bezkompromisowa energia i klimat stworzony z myślą o nocnym mieście, klubach i koncertach.

„Downtown” – spotkanie kultur i muzyki

Tytułowe „Downtown” symbolizuje miejsce, w którym różne kultury i muzyczne style łączą się w jednym wspólnym vibe. Singiel pokazuje, jak trap może łączyć elementy polskiego i zagranicznego rapu, a także wpływy klubowe i uliczne.

 

 

