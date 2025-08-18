Dom, w którym Oasis nagrywali Definitely Maybe, wystawiony na sprzedaż

fot. facebook / @OasisOfficial

Dom w Kornwalii, w którym powstała znaczna część debiutanckiego albumu Oasis – Definitely Maybe, trafił na sprzedaż. Nieruchomość w miejscowości Golant, będąca siedzibą Sawmills Studio, została wyceniona na 2,64 miliona dolarów (1,95 miliona funtów).

Gdzie powstawał debiut Oasis?

To właśnie tutaj, w 1994 roku, bracia Liam i Noel Gallagher wraz z zespołem nagrali swój przełomowy album. Studio Sawmills było miejscem pracy nie tylko Oasis – nagrywali w nim także The Stone Roses, Muse czy Robert Plant.

Sawmills Studio – wyjątkowa lokalizacja

Studio ma niepowtarzalny klimat i utrudniony dostęp – można do niego dotrzeć pieszo lub łodzią, która kursuje dwa razy dziennie, w zależności od pływów. Ta izolacja sprzyjała twórczej pracy artystów i sprawiła, że powstały tam jedne z najważniejszych albumów rockowych lat 90.

Unikalna oferta nieruchomości

Według ogłoszenia sprzedaży, posiadłość The Old Sawmills znajduje się w malowniczym zakątku Kornwalii, na zachodnim brzegu rzeki Fowey, z widokiem na pływowy strumień. To pierwsza okazja od 50 lat, aby kupić tę legendarną i odizolowaną nieruchomość.