CGM

Dolly Parton szczerze o seksizmie w swojej karierze: „Ludzie myśleli, że nie wiem, co robię, bo jestem kobietą”

Ikona country o presji i stereotypach

2025.11.23

opublikował:

Dolly Parton szczerze o seksizmie w swojej karierze: „Ludzie myśleli, że nie wiem, co robię, bo jestem kobietą”

Dolly Parton, jedna z największych gwiazd muzyki country, otworzyła się na temat seksizmu, z którym mierzyła się przez dekady pracy w show-biznesie. W rozmowie z magazynem People artystka wspomniała, że już na początku kariery nauczyła się ignorować krzywdzące opinie i niedocenianie jej kompetencji – zwłaszcza wtedy, gdy zaczęła otrzymywać role filmowe w Hollywood.

Jak wyznała, wiele osób zakładało, że jako kobieta „nie ma planu” i nie wie, co robi.

„Musisz do pewnych rzeczy dorosnąć, a z innych wyrosnąć – tak prowadziłam swoją karierę. Wiele osób uważa, że skoro jesteś dziewczyną, to nie wiesz, co robisz” – powiedziała.

„Skupiam się tylko na sobie”

Dolly podkreśliła, że od początku kierowała się własną intuicją, wiarą i determinacją. Zamiast przejmować się krytyką, koncentrowała się na własnych celach i drodze twórczej.

„Nie obchodzi mnie, co robią inni. Obchodzi mnie tylko to, co ja powinnam robić” – zaznaczyła.

Wokalistka dodała również, że mimo statusu legendy pozostaje skromna i postrzega siebie po prostu jako ciężko pracującą kobietę.

„Dla innych jestem gwiazdą, ale nie dla siebie. Jestem pracującą dziewczyną. Mówię o sobie: roboczy koń, który wygląda jak koń pokazowy”.

Sukces to efekt ciężkiej pracy, a nie marzeń

Parton, zdobywczyni 11 nagród Grammy i artystka z ponad 100 milionami sprzedanych albumów, przyznała też, że jej jedyną konkurentką jest… ona sama.

„Nie próbuję być lepsza od kogokolwiek oprócz samej siebie. Chcę zawsze być najlepszą wersją siebie i rozwijać się każdego dnia. To nigdy nie chodziło wyłącznie o pieniądze, tylko o sukces w tym, co kocham. Marzenia nie spełniają się bez ciężkiej pracy”.

Tagi


Popularne newsy

Elita Kaliska wraca po 25 latach i uderza w Fagatę w nowym utworze „Destrukcja”
NEWS

Elita Kaliska wraca po 25 latach i uderza w Fagatę w nowym utworze „Destrukcja”

Sokół żegna Pono kapitalnym zdjęciem. „Takiego Cię chcę zapamiętać”
NEWS

Sokół żegna Pono kapitalnym zdjęciem. „Takiego Cię chcę zapamiętać”

Legenda amerykańskiego rapu skazana na 14 lat więzienia za udział w praniu miliardów dolarów brudnych pieniędzy
NEWS

Legenda amerykańskiego rapu skazana na 14 lat więzienia za udział w praniu miliardów dolarów brudnych pieniędzy

Nie żyje Sawa. Współtworzył z Majorem SPZ Specnaz
NEWS

Nie żyje Sawa. Współtworzył z Majorem SPZ Specnaz

Eminem zdecydował się uśmiercić Slim Shady’ego?
NEWS

Eminem zdecydował się uśmiercić Slim Shady’ego?

Budda składa hołd klasycznemu numerowi Budki Suflera i pokazuje Warszawę po wybuchu bomby atomowej
NEWS

Budda składa hołd klasycznemu numerowi Budki Suflera i pokazuje Warszawę po wybuchu bomby atomowej

Współpracował z sanah i Marylą Rodowicz. Jego wersja techno religijnego hymnu stała się viralem
NEWS

Współpracował z sanah i Marylą Rodowicz. Jego wersja techno religijnego hymnu stała się viralem

Polecane

CGM
Childish Gambino miał udar podczas koncertu. Muzyk opowiedział o swoich problemach zdrowotnych

Childish Gambino miał udar podczas koncertu. Muzyk opowiedział o swoic ...

Donald Glover ujawnia poważne problemy zdrowotne, które zmusiły go do odwołania trasy

2 godziny temu

CGM
Live Nation właśnie zapowiedziało koncert mega gwiazdy w Polsce

Live Nation właśnie zapowiedziało koncert mega gwiazdy w Polsce

Kolejna super gwiazda zagra w Polsce w 2026 roku

3 godziny temu

CGM
Alicia Keys śpiewa po hiszpańsku i włosku w nowym utworze

Alicia Keys śpiewa po hiszpańsku i włosku w nowym utworze

Współpraca z legendą włoskiej piosenki

4 godziny temu

CGM
FAME MMA 28: Jak poszło Koziołkowi w walce 2 na 1?

FAME MMA 28: Jak poszło Koziołkowi w walce 2 na 1?

Wczoraj odbyła się kolejna gala freakfightowa

4 godziny temu

CGM
Sprawa Celeste Rivas: ciało odnalezione w skrajnym stanie. Śledczy: „Przyczyna zgonu może pozostać nieustalona”

Sprawa Celeste Rivas: ciało odnalezione w skrajnym stanie. Śledczy: „P ...

Nastolatka została znaleziona w bagażniku samochodu d4vd

5 godzin temu

CGM
Znamy finalistów 16. edycji „The Voice of Poland”. Emocje, łzy i muzyczne niespodzianki w półfinale

Znamy finalistów 16. edycji „The Voice of Poland”. Emocje, łzy i muzyc ...

Półfinał pełen wzruszeń i muzycznych premier

5 godzin temu