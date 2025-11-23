Dolly Parton szczerze o seksizmie w swojej karierze: „Ludzie myśleli, że nie wiem, co robię, bo jestem kobietą”

Dolly Parton, jedna z największych gwiazd muzyki country, otworzyła się na temat seksizmu, z którym mierzyła się przez dekady pracy w show-biznesie. W rozmowie z magazynem People artystka wspomniała, że już na początku kariery nauczyła się ignorować krzywdzące opinie i niedocenianie jej kompetencji – zwłaszcza wtedy, gdy zaczęła otrzymywać role filmowe w Hollywood.

Jak wyznała, wiele osób zakładało, że jako kobieta „nie ma planu” i nie wie, co robi.

„Musisz do pewnych rzeczy dorosnąć, a z innych wyrosnąć – tak prowadziłam swoją karierę. Wiele osób uważa, że skoro jesteś dziewczyną, to nie wiesz, co robisz” – powiedziała.

„Skupiam się tylko na sobie”

Dolly podkreśliła, że od początku kierowała się własną intuicją, wiarą i determinacją. Zamiast przejmować się krytyką, koncentrowała się na własnych celach i drodze twórczej.

„Nie obchodzi mnie, co robią inni. Obchodzi mnie tylko to, co ja powinnam robić” – zaznaczyła. Wokalistka dodała również, że mimo statusu legendy pozostaje skromna i postrzega siebie po prostu jako ciężko pracującą kobietę. „Dla innych jestem gwiazdą, ale nie dla siebie. Jestem pracującą dziewczyną. Mówię o sobie: roboczy koń, który wygląda jak koń pokazowy”.

Sukces to efekt ciężkiej pracy, a nie marzeń

Parton, zdobywczyni 11 nagród Grammy i artystka z ponad 100 milionami sprzedanych albumów, przyznała też, że jej jedyną konkurentką jest… ona sama.