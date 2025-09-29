Szukaj
CGM

Dolly Parton odwołuje koncerty w Las Vegas z powodu problemów zdrowotnych

Przesunięcie grudniowych występów

2025.09.29

opublikował:

Dolly Parton odwołuje koncerty w Las Vegas z powodu problemów zdrowotnych

Legenda muzyki country, Dolly Parton, ogłosiła odwołanie sześciu koncertów zaplanowanych w grudniu w Caesars Palace w Las Vegas. Artystka wyjaśniła, że problemy zdrowotne uniemożliwiły jej pełne przygotowanie się do występów.

Bezpośredni komunikat dla fanów

Na Instagramie Parton napisała:

„Chcę, aby moi fani usłyszeli to bezpośrednio ode mnie – niestety, będę musiała przełożyć nadchodzące koncerty w Las Vegas. Jak wielu z was wie, zmagam się z pewnymi problemami zdrowotnymi, a moi lekarze zalecili mi kilka procedur. Jak żartowałam, to chyba czas na mój przegląd po 100 000 mil, choć nie jest to zwykła wizyta u mojego chirurga plastycznego!”

Priorytet: najlepszy występ dla fanów

Dolly podkreśliła, że nie chciałaby dawać fanom występu, który nie spełniałby ich oczekiwań:

„Nie mogę zapewnić wam występu, na który zasługujecie. Chcę być w najlepszej formie dla was i potrzebuję czasu, aby przygotować się do show.”

Spokojne słowa dla fanów

Artystka uspokoiła, że nie planuje rezygnacji z kariery:

„Nie martwcie się o to, że kończę działalność, bo Bóg jeszcze nic nie mówił o zatrzymaniu. Wierzę jednak, że teraz mówi mi, abym zwolniła tempo, aby być gotową na kolejne wielkie przygody w życiu.”

Koncerty po raz pierwszy od 1993 roku

Zaplanowane występy w dniach 4–13 grudnia miały być jej pierwszymi koncertami w Las Vegas od 1993 roku. Parton zakończyła wiadomość słowami:

„Kocham was i dziękuję za zrozumienie.”

Tagi


Popularne newsy

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego
NEWS

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany
NEWS

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”
NEWS

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”
NEWS

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku
NEWS

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”
NEWS

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”
NEWS

Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”

Polecane

CGM
Przed nami dwa koncerty Stinga w tym roku. Artysta już zapowiedział, że wróci do Polski w czerwcu 2026

Przed nami dwa koncerty Stinga w tym roku. Artysta już zapowiedział, ż ...

Sting zagra w Operze Leśnej w Sopocie

34 minuty temu

CGM
Zara Larsson zakończyła trasę z Tate McRae. Wokalistka jest zdziwiona porównaniami do koleżanki po fachu

Zara Larsson zakończyła trasę z Tate McRae. Wokalistka jest zdziwiona ...

Koniec trasy Miss Possessive Tour

1 godzinę temu

CGM
Madonna twierdzi, że duchowość jest kluczem do sukcesu

Madonna twierdzi, że duchowość jest kluczem do sukcesu

Debiut podcastowy królowej popu

2 godziny temu

CGM
Lana Del Rey spontanicznie dołączyła do lokalnego zespołu w Santa Barbara

Lana Del Rey spontanicznie dołączyła do lokalnego zespołu w Santa Barb ...

Wokalistka była na lodach, gdy usłyszała zespół grający jej numer

4 godziny temu

CGM
Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor S ...

W przyszym roku artysta zagra na PGE Narodowym

4 godziny temu

CGM
Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (&#8230 ...

Doda nie rozumie fenomenu młodszej koleżanki

4 godziny temu