Dolly Parton odwołuje koncerty w Las Vegas z powodu problemów zdrowotnych

Legenda muzyki country, Dolly Parton, ogłosiła odwołanie sześciu koncertów zaplanowanych w grudniu w Caesars Palace w Las Vegas. Artystka wyjaśniła, że problemy zdrowotne uniemożliwiły jej pełne przygotowanie się do występów.

Bezpośredni komunikat dla fanów

Na Instagramie Parton napisała: „Chcę, aby moi fani usłyszeli to bezpośrednio ode mnie – niestety, będę musiała przełożyć nadchodzące koncerty w Las Vegas. Jak wielu z was wie, zmagam się z pewnymi problemami zdrowotnymi, a moi lekarze zalecili mi kilka procedur. Jak żartowałam, to chyba czas na mój przegląd po 100 000 mil, choć nie jest to zwykła wizyta u mojego chirurga plastycznego!”

Priorytet: najlepszy występ dla fanów

Dolly podkreśliła, że nie chciałaby dawać fanom występu, który nie spełniałby ich oczekiwań: „Nie mogę zapewnić wam występu, na który zasługujecie. Chcę być w najlepszej formie dla was i potrzebuję czasu, aby przygotować się do show.”

Spokojne słowa dla fanów

Artystka uspokoiła, że nie planuje rezygnacji z kariery: „Nie martwcie się o to, że kończę działalność, bo Bóg jeszcze nic nie mówił o zatrzymaniu. Wierzę jednak, że teraz mówi mi, abym zwolniła tempo, aby być gotową na kolejne wielkie przygody w życiu.”

