Dolly Parton lepsza niż Donald Trump, Taylor Swift, Obama i Putin

Ciekawe wyniki nowego sondażu w USA

2026.04.14

Dolly Parton została uznana za najpopularniejszą postać publiczną w Stanach Zjednoczonych – wynika z najnowszego ogólnokrajowego badania przeprowadzonego przez University of Massachusetts Lowell. Ikona muzyki country wyprzedziła w zestawieniu zarówno gwiazdy pop, jak i czołowych polityków.

Wyniki sondażu: ogromna przewaga Dolly Parton

Według opublikowanych danych Dolly Parton osiągnęła imponujący wynik +65 punktów pozytywnej oceny, co dało jej zdecydowane pierwsze miejsce w rankingu.

Dla porównania:

  • Taylor Swift – +3
  • Donald Trump – –18
  • Joe Biden – –19
  • Barack Obama – +14
  • Bernie Sanders – +6
  • Vladimir Putin – –65

Badanie objęło amerykańskich dorosłych respondentów i porównywało postrzeganie szerokiego grona postaci publicznych – od artystów, przez polityków, aż po liderów międzynarodowych.

Dlaczego Dolly Parton jest tak popularna?

Dolly Parton od lat pozostaje jedną z najbardziej lubianych postaci w USA, łącząc karierę muzyczną z działalnością charytatywną i wizerunkiem „bliskiej ludziom” gwiazdy.

Jej popularność opiera się m.in. na:

  • wieloletniej karierze w muzyce country
  • pozytywnym i autentycznym wizerunku publicznym
  • szeroko zakrojonej działalności dobroczynnej
  • stałej obecności w kulturze popularnej

Kontekst: inne postacie w rankingu

W zestawieniu pojawiły się również inne znane nazwiska z polityki i kultury. Wyniki pokazują wyraźne podziały w ocenie społeczeństwa amerykańskiego – część liderów politycznych uzyskała wyniki negatywne, podczas gdy artyści i niektóre postacie publiczne wypadały znacznie lepiej.

Aktualna sytuacja Dolly Parton

W ostatnim czasie artystka ograniczyła aktywność sceniczną ze względu na problemy zdrowotne i osobiste, jednak zapowiedziała powrót do pracy twórczej.

W jednym z ostatnich wystąpień podkreśliła, że:

„Dużo pisałam, dużo myślałam i przygotowuję się na nowe rzeczy, które nadejdą w tym roku”.

Popularne newsy

Lena Polanski iG
NEWS

Polska gwiazda OnlyFans licytowała nocowankę z Wieniawą. U Wojewódzkiego i Kędzierskiego przyznała, że chciała ją „bzyknąć”

Katy Perry IG 2025
NEWS

Znana aktorka oskarża Katy Perry o napaść seksualną. „Zaczęła ocierać swoją obrzydliwą c**ę o moją twarz, aż otworzyłam oczy i zwymiotowałam na nią”

Justin Bieber fot. Rory Kramer
NEWS

Justin Bieber z rekordowym wynagrodzeniem na festiwalu Coachella 2026. Jego występ wzbudził kontrowersje

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

OKI nagrał kolejny diss na Kinny’ego Zimmera. A konkretnie nie diss, tylko „reklamację beefu”

Bambi Young Leosia IG 2025
NEWS

Young Leosia nagrywa z Oliwką Brazil z zaczepia bambi? Raperka odniosła się do fragmentu dotyczącego jej byłej podopiecznej

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Słyszeliście kiedyś wzruszający diss? Bedoes nagrał numer z Mają Mecan po raz trzeci chorującą na raka

Bajorson 3
NEWS

Bajorson oskarża Dawida Obserwatora o szantaż i usuwa go z hitu, który ma 40 milionów wyświetleń

Polecane

CGM
Katy Perry

Aktorka, która po 20 latach oskarzyła Katy Perry o molestowanie, zgłos ...

Ruby Rose postanowiła zgłosić zachowanie wokalistki odpowiednim służbom

10 godzin temu

CGM
young leosia kacper ig 2025

Young Leosia twierdzi, że żeby skupić się na sobie i swoim rozwoju war ...

„Single era” jako świadoma decyzja artystyczna

10 godzin temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Ile Żabson zapłacił za zwrotkę Wiz Khalify? „Nie dograłby mi się ...

W dzisiejszym świecie autentyczność i dopasowanie artystyczne mogą być ważniejsze niż pieniądze

11 godzin temu

CGM
Katy Perry IG 2025

Znana aktorka oskarża Katy Perry o napaść seksualną. „Zaczęła oc ...

Ruby Rose publikuje poważne oskarżenia wobec Katy Perry

19 godzin temu

CGM
unnamed

The Rose w Polsce 2026. Koreańska gwiazda alt-popu i indie rocka wystą ...

The Rose wracają do Polski z trasą „ROSETOPIA”

20 godzin temu

CGM
Labrinth

Labrinth odchodzi kończy współpracę z serialem „Euphoria”. ...

Muzyk wyjaśnia odejście z serialu

20 godzin temu