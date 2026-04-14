Dolly Parton lepsza niż Donald Trump, Taylor Swift, Obama i Putin

Dolly Parton została uznana za najpopularniejszą postać publiczną w Stanach Zjednoczonych – wynika z najnowszego ogólnokrajowego badania przeprowadzonego przez University of Massachusetts Lowell. Ikona muzyki country wyprzedziła w zestawieniu zarówno gwiazdy pop, jak i czołowych polityków.

Wyniki sondażu: ogromna przewaga Dolly Parton

Według opublikowanych danych Dolly Parton osiągnęła imponujący wynik +65 punktów pozytywnej oceny, co dało jej zdecydowane pierwsze miejsce w rankingu.

Dla porównania:

Taylor Swift – +3

– +3 Donald Trump – –18

– –18 Joe Biden – –19

– –19 Barack Obama – +14

– +14 Bernie Sanders – +6

– +6 Vladimir Putin – –65

Badanie objęło amerykańskich dorosłych respondentów i porównywało postrzeganie szerokiego grona postaci publicznych – od artystów, przez polityków, aż po liderów międzynarodowych.

Dlaczego Dolly Parton jest tak popularna?

Dolly Parton od lat pozostaje jedną z najbardziej lubianych postaci w USA, łącząc karierę muzyczną z działalnością charytatywną i wizerunkiem „bliskiej ludziom” gwiazdy.

Jej popularność opiera się m.in. na:

wieloletniej karierze w muzyce country

pozytywnym i autentycznym wizerunku publicznym

szeroko zakrojonej działalności dobroczynnej

stałej obecności w kulturze popularnej

Kontekst: inne postacie w rankingu

W zestawieniu pojawiły się również inne znane nazwiska z polityki i kultury. Wyniki pokazują wyraźne podziały w ocenie społeczeństwa amerykańskiego – część liderów politycznych uzyskała wyniki negatywne, podczas gdy artyści i niektóre postacie publiczne wypadały znacznie lepiej.

Aktualna sytuacja Dolly Parton

W ostatnim czasie artystka ograniczyła aktywność sceniczną ze względu na problemy zdrowotne i osobiste, jednak zapowiedziała powrót do pracy twórczej.

W jednym z ostatnich wystąpień podkreśliła, że: