Dolly Parton lepsza niż Donald Trump, Taylor Swift, Obama i Putin

Dolly Parton została uznana za najpopularniejszą postać publiczną w Stanach Zjednoczonych – wynika z najnowszego ogólnokrajowego badania przeprowadzonego przez University of Massachusetts Lowell. Ikona muzyki country wyprzedziła w zestawieniu zarówno gwiazdy pop, jak i czołowych polityków.
Wyniki sondażu: ogromna przewaga Dolly Parton
Według opublikowanych danych Dolly Parton osiągnęła imponujący wynik +65 punktów pozytywnej oceny, co dało jej zdecydowane pierwsze miejsce w rankingu.
Dla porównania:
- Taylor Swift – +3
- Donald Trump – –18
- Joe Biden – –19
- Barack Obama – +14
- Bernie Sanders – +6
- Vladimir Putin – –65
Badanie objęło amerykańskich dorosłych respondentów i porównywało postrzeganie szerokiego grona postaci publicznych – od artystów, przez polityków, aż po liderów międzynarodowych.
Dlaczego Dolly Parton jest tak popularna?
Dolly Parton od lat pozostaje jedną z najbardziej lubianych postaci w USA, łącząc karierę muzyczną z działalnością charytatywną i wizerunkiem „bliskiej ludziom” gwiazdy.
Jej popularność opiera się m.in. na:
- wieloletniej karierze w muzyce country
- pozytywnym i autentycznym wizerunku publicznym
- szeroko zakrojonej działalności dobroczynnej
- stałej obecności w kulturze popularnej
Kontekst: inne postacie w rankingu
W zestawieniu pojawiły się również inne znane nazwiska z polityki i kultury. Wyniki pokazują wyraźne podziały w ocenie społeczeństwa amerykańskiego – część liderów politycznych uzyskała wyniki negatywne, podczas gdy artyści i niektóre postacie publiczne wypadały znacznie lepiej.
Aktualna sytuacja Dolly Parton
W ostatnim czasie artystka ograniczyła aktywność sceniczną ze względu na problemy zdrowotne i osobiste, jednak zapowiedziała powrót do pracy twórczej.
W jednym z ostatnich wystąpień podkreśliła, że:
„Dużo pisałam, dużo myślałam i przygotowuję się na nowe rzeczy, które nadejdą w tym roku”.