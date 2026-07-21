Mistrz świata w piłce nożnej udostępnił piosenkę polskiej wokalistki. Ania Dąbrowska zaskoczona gestem hiszpańskiego piłkarza

Finał mistrzostw świata 2026 przyniósł nie tylko sportowe emocje, ale również niespodziewany sukces polskiej muzyki. Po zakończeniu turnieju reprezentant Hiszpanii Pablo Gavi opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, do którego dodał utwór „W głowie” Ani Dąbrowskiej.

Publikacja szybko zwróciła uwagę polskich internautów i mediów, a sama artystka nie kryła zaskoczenia oraz radości z takiego wyróżnienia.

Ania Dąbrowska zareagowała z humorem

Piosenkarka odniosła się do całej sytuacji na swoim Instagramie. Opublikowała krótkie nagranie, w którym z uśmiechem skomentowała popularność swojego utworu.

– „Moja piosenka W głowie jest hitem międzynarodowym! Nie no, żartuję, oczywiście” – powiedziała.

Artystka podkreśliła jednak, że jej przebój rzeczywiście zaczął pojawiać się w wielu materiałach publikowanych przez kibiców oraz użytkowników mediów społecznościowych w trakcie mistrzostw świata.

„W głowie” zrobiło furorę w sieci

Ania Dąbrowska zauważyła, że jej utwór coraz częściej wykorzystywany jest jako podkład muzyczny do filmów związanych z piłką nożną i mundialem.

– „Piosenka W głowie jest zamieszczana nieoczekiwanie pod filmikami związanymi z piłką nożną. Wczoraj był finał mundialu, dlatego też bardzo wszystkim dziękuję i pozdrawiam” – powiedziała wokalistka.

Na zakończenie nagrania zaśpiewała fragment swojego przeboju, dziękując fanom za wszystkie oznaczenia i wiadomości.

Mundial pełen muzycznych emocji

Finał mistrzostw świata 2026 zapisał się w historii nie tylko dzięki zwycięstwu reprezentacji Hiszpanii nad Argentyną, ale również za sprawą pierwszego w historii rozbudowanego Halftime Show.

Na scenie pojawili się między innymi Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Robbie Williams, Burna Boy, Laura Pausini i Nicole Scherzinger. Widowisko oglądały miliony widzów na całym świecie.

Polski akcent po finale

Choć największe emocje wzbudzały występy światowych gwiazd, dla polskich fanów muzyki miłym zaskoczeniem okazało się wyróżnienie Ani Dąbrowskiej przez jednego z piłkarzy świeżo upieczonych mistrzów świata.

Popularność utworu „W głowie” wśród kibiców pokazuje, że polska muzyka coraz częściej trafia również do międzynarodowej publiczności, a nieoczekiwane gesty zagranicznych sportowców potrafią wywołać ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych.