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Ewakuacja 80 tysięcy fanów na koncercie Bad Bunny’ego. Niektórzy odnieśli obrażenia i wymagali pomocy medyczne

Dramatyczny finał koncertu w Mediolanie

2026.07.21

opublikował:

Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Koncert Bad Bunny’ego w Mediolanie zakończył się w dramatycznych okolicznościach. W sobotni wieczór nad teren wydarzenia nadciągnęła gwałtowna burza z intensywnym gradem, zmuszając organizatorów do natychmiastowego przerwania występu i ewakuacji około 80 tysięcy uczestników.

Niektórzy fani odnieśli obrażenia i wymagali pomocy medycznej po tym, jak zostali uderzeni przez spadające bryły lodu.

Burza przerwała koncert po zaledwie 40 minutach

Do zdarzenia doszło podczas drugiego i zarazem ostatniego koncertu Bad Bunny’ego we Włoszech w ramach trasy „Debí tirar más fotos World Tour”. Na terenie Ippodromo Snai La Maura bawiło się około 80 tysięcy osób.

Artysta zdążył zagrać niespełna 40 minut, gdy nad Mediolan nadciągnęły ciemne chmury. Chwilę później rozpętała się gwałtowna burza z gradem.

Według włoskich mediów bryły lodu osiągały rozmiary zbliżone do piłek golfowych, stwarzając realne zagrożenie dla uczestników koncertu.

 

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Ratownicy ruszyli na pomoc fanom

Początkowo organizatorzy apelowali przez system nagłośnienia, aby publiczność pozostała na swoich miejscach, licząc na szybkie ustąpienie burzy.

Sytuacja bardzo szybko się jednak pogorszyła. Gdy intensywność opadów wzrosła, podjęto decyzję o natychmiastowym zakończeniu koncertu. Straż pożarna oraz służby ratunkowe rozpoczęły sprawną ewakuację tysięcy uczestników.

Czy koncert zostanie powtórzony?

Mediolańskie koncerty były jedynymi zaplanowanymi występami Bad Bunny’ego we Włoszech podczas obecnej światowej trasy koncertowej. Dzień wcześniej artysta wystąpił bez żadnych problemów przed dziesiątkami tysięcy fanów.

Według informacji włoskiego dziennika La Stampa organizatorzy nie planują przełożenia przerwanego koncertu. Na razie nie przekazano również, czy osoby posiadające bilety otrzymają zwrot pieniędzy lub inną formę rekompensaty.

To nie pierwszy taki przypadek w Mediolanie

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której duży koncert w Mediolanie został przerwany z nieprzewidzianych powodów. W marcu 2025 roku występ Rosalíi zakończył się przedwcześnie z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia artystki. W tamtym przypadku organizatorzy zdecydowali o pełnym zwrocie kosztów biletów.

Na razie nie wiadomo, czy podobne rozwiązanie zostanie zastosowane wobec uczestników koncertu Bad Bunny’ego. Organizatorzy mają przekazać dalsze informacje po zakończeniu analizy sytuacji.

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