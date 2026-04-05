Doda pokazała byłego chłopaka i byłą dziewczynę na jednym filmie. „Najlepsi eks są z Ciechanowa”

Doda ponownie przyciąga uwagę mediów. Tym razem artystka zrelacjonowała w sieci wyjątkowe spotkanie ze swoimi byłymi partnerami, które odbyło się podczas jej wizyty w rodzinnym mieście.
Spotkanie z byłymi partnerami w Ciechanowie
Podczas świątecznych odwiedzin w Ciechanów wokalistka postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym. Zorganizowała spotkanie z dwójką swoich byłych partnerów – Izą oraz Damianem.
Relacja z wydarzenia pojawiła się na jej Instagramie. Fani mogli zobaczyć wspólne zdjęcia oraz nagrania, na których cała trójka tańczy i przytula się, nie kryjąc pozytywnych emocji.
„Najlepsi eks są z Ciechanowa”
Doda nie byłaby sobą, gdyby nie opatrzyła całej sytuacji charakterystycznym komentarzem. W jednym z wpisów napisała:
„Najlepsi eks są z Ciechanowa. Od 25 lat zero wywiadu czy podcastu”
W ten sposób nawiązała do innych byłych partnerów, którzy wielokrotnie publicznie wypowiadali się na jej temat w mediach.
Wyjątkowe relacje mimo rozstań
Choć życie uczuciowe Dody często było burzliwe, okazuje się, że nie wszystkie relacje zakończyły się konfliktem. Iza – pierwsza partnerka artystki – oraz Damian, jej pierwsza miłość i były narzeczony, pozostają z nią w bardzo dobrych stosunkach.
Spotkanie pokazało, że mimo upływu lat możliwe jest utrzymanie przyjacielskich relacji po zakończeniu związku.
Doda promuje biznes byłego partnera
Podczas spotkania artystka postanowiła również wesprzeć jednego z byłych partnerów. Na swoim profilu zareklamowała działalność Damiana, podkreślając jego talent i umiejętności jako architekta.
W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Doda nie szczędziła mu komplementów, zwracając uwagę zarówno na jego profesjonalizm, jak i popularność wśród fanów.